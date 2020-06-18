Дорвавшись до политики, украинские журналисты первым делом убивают свободу слова

18.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко и экс-депутат Мустафа Найем, будучи журналистами, всё время твердили о высоких идеалах, но, попав в политику, в первую очередь занялись расправой над свободой слова.

Об этом в интервью YouTube-каналу «Смотрящие» рассказал известный украинский тележурналист Константин Стогний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Телеканал «Интер» стал базой для журналистки Ирины Геращенко, которая ушла в политику, да простит мне она, а также другие люди, которые ушли в политику. Дело в том, что это не журналисты, эти люди – временщики.

Настоящие журналисты, если пойдут в политику, то они пойдут отстаивать принципы свободы слова, а те люди, которые пришли под именем журналистов, ничего не сделали для свободы слова, они сделали ещё хуже, при них принимались законы, которые вредили нам получать информацию», – возмутился Стогний.

Также он рассказал, как бывший журналист Мустафа Найем после входа в политику стал совершенно другим человеком, разом наплевавшим на все свои высокие идеалы.

«Тот же бывший журналист Мустафа Найем, когда его задержала полиция, он требовал, чтобы уволили из органов внутренних дел задержавшего его сотрудника. Целое расследование началось, что же наделал этот сотрудник? Он остановил транспорт с Мустафой Найемом, и у того не было при себе документов. Полицейский по радиостанции передал, что устанавливает личность лица кавказской национальности. А что этот рядовой сотрудник должен был сказать? И Найем настаивал на его увольнении, и кричал что он журналист.

А сейчас я смотрю, он заместитель гендиректора «Укроборонпрома». Где журналист? Где всё то, о чём он говорил со мной, о высоких мотивах, о свободах, о людях, где это всё делось? Я понимаю, что не были они никогда журналистами», – добавил Константин Стогний.