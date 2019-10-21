Дошло до драки: у приднестровских садоводов тяжба с молдавской фирмой за 2 гектара земли

21.10.2019, Москва, Елена Острякова

Молдавский предприниматель начал добычу гравия на территории приднестровского садово-огороднического товарищества «Дубоссарский энергетик», которую он захватил незаконно, несмотря на обещания официального Кишинева прекратить работы.

Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», – передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всю глину они сваливают в сторону Днестра. И сильный дождь может всю пойму завалить этой глиной. Сейчас они вообще оборзели и даже не пускают нас на территорию, которая принадлежала садово-огородническому товариществу. Говорят, что это их территория», – рассказал председатель товарищества Александр Безбабченко.

В августе подчиняющаяся Кишиневу администрация села Кошница продала молдавской фирме земельный участок площадью 2 га земли «Дубоссарского энергетика». В августе конфликт перерос в драку рабочих с садоводами.