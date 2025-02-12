Дошло до личных оскорблений: британский премьер разругался с оппозиционной негритянкой из-за украинских беженцев

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Лидер оппозиционной Консервативной партии в Британском парламенте чернокожая Кеми Баденок обвинила премьер-министра Великобритании Кира Стармера в том, что программой для украинских беженцев пользуются беженцы из Газы.

Перепалка произошла в парламентском зале и получилась шумной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Консервативное правительство запустило программу «Семья в Украине». Более 200 тыс украинцев, в основном женщины, дети и пожилые люди нашли убежище в Великобритании от войны с Путиным. Однако семья из 6 человек из Газы дала заявку на участие в этой программе и получила положительное решение суда. Это не то, для чего была создана программа. Это решение абсолютно неправильное. Этого нельзя допустить!», – сказала Баденок.

«Я не согласен с этим решением. Она права, это неправильное решение. Но она не совсем разобралась в вопросе, потому что решение было принято при предыдущем правительстве согласно его законодательству. Но позвольте мне уточнить: правила эмиграции должен устанавливать парламент, а политику – правительство. Министр внутренних дел уже рассматривает юридическую лазейку, которую нужно закрыть в этом конкретном случае», – ответил Стармер.

Баденок ответ не устроил. Их дискуссия сопровождалась личными оскорблениями, хоровыми криками депутатов и затянулась на 10 минут.

Ранее газета «Гардиан» сообщила, что украинские беженцы в Британии могут остаться без работы и жилья из-за увеличившихся сроков получения виз. Арендодатели и работодатели в Британии опасаются крупных штрафов, поэтому увольняют украинцев с работы и выселяют из домов.