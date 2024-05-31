Дошло до пика: вопросы прекращения войны будут решаться без Украины – Ермолаев

Разрешение конфликта Украины и условия перемирия будут рассматриваться сильнейшими глобальными игроками без учёта мнения Киева. Об этом на канале «Да это так» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы сейчас дошли до пика, когда, понимая масштаб напряжения, что любая кнопка поехало, всё действительно может решаться в треугольнике Байден–Путин–Си. Кто-то, кому-то может теперь звонить. Вот до такого пика сейчас дошло. И этот звонок всеми будет расценен как позитив. Потому что это поворот, связанный с той самой дипломатической опцией. Вот она появилась. Потому что дальше – это просто нажимать кнопки и играть мускулами», – сказал Ермолаев.

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«Я не исключаю, что именно это имеет в виду Си Цзиньпин, когда он лично несколько раз говорил, что украинский кризис должен решаться на международной конференции, в которой участвуют две воюющие стороны. По сути, китайская дипломатия говорит о том, что мы достигаем такого уровня эскалации, что разрулить это только решая вопрос войны на Украине, мы не в состоянии. Теперь нужны взаимные, многосторонние гарантии, кто как и будет поступать, и как мы будем выходить из этого пика. А пик теперь подтверждается уже заявлениями о том, что можно использовать все оружие, осталось только до ядерного добраться. И угрозой ответов, связанных с использованием неконвенционального оружия, что недвусмысленно дала понять Россия. Таким образом, действительно, мы вошли в пространство, в котором можно начать консультироваться о сохранении стратегической стабильности без Украины», – добавил политолог.