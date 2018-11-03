Досиделся на двух стульях: В Киеве задержан бывший высокопоставленный чиновник из Крыма

03.11.2018, Киев, Михаил Рябов

В субботу в Киеве СБУ совместно с виртуальной «прокуратурой АРК» задержали бывшего председателя украинского Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука. Он обвиняется режимом Петра Порошенко в совершении государственной измены.

Украинский прокурор Гюндуз Мамедов заявил, что Чернобук после Русской весны «содействовал переходу судей Крыма к работе по законам страны-оккупанта».

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Впрочем, по информации украинских СМИ, Чернобук – классический пример сидельца «на двух стульях». Сначала он рассчитывал продолжить работу в российском Крыму, раздавал интервью и присутствовал на представлении Натальи Поклонской в прокуратуре республики.

«Ни один судья, который решил остаться работать в Апелляционном суде, в местных судах Республики Крым, не нарушают присягу судьи Украины. Это как клятва Гиппократа на самом деле – какая разница, в какой стране судья осуществляет свои функции? Главное, чтобы он делал это честно и не во вред своему пациенту. Судьи Крыма докажут, что они способны учиться, способны принимать законные решения. Мы сейчас штурмуем российское законодательство», – заявлял Чернобук в интервью «Радио Свобода» в 2014 году.

Однако в российском Крыму Чернобук места все же не нашел. По одной из версий, у него был давний конфликт с главой республики Сергеем Аксеновым. Тогда судья переехал на Украину, пошел в АТО, отслужил там 45 дней начальником бани и вскоре через свои связи пролоббировал возобновление работы в Апелляционном суде Днепропетровской области.

Там Чернобук числился до 2016 года, а затем перешел в горсовет Днепра. Только в июле 2018 года Чернобуку предъявили подозрение, а в августе объявили в розыск.

Чернобука арестовали в его квартире в Киеве, где он, отрастив усы и бороду, скрывался от правоохранителей.