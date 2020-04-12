«Досидимся в самоизоляции, пока не поедут по улицам русские танки», – экс-боевик «АТО»

12.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинским патриотам нужно выходить на улицы, несмотря на ограничения из-за карантина, так как Владимир Зеленский за время пандемии коронавируса сдаст все интересы Киева в Донбассе.

Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-боевик «АТО», львовский писатель Владислав Якушев. Он посетовал, что украинские СМИ уже несколько месяцев замалчивают критическую для ВСУ ситуацию в Донбассе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начали меньше говорить про войну уже после того, как состоялись первые разведения и началось обострение, много людей начало погибать с нашей стороны на фронте. Уже тогда начали говорить меньше, а сейчас просто используют пандемию как повод говорить об этом, что это главный ужас, который есть, а войну пробуют оттеснить на задний план.

Это сделано совершенно сознательно. Всегда ж пыталась говорить наша новая власть – «у нас войны нет, у нас есть какой-то конфликт, который затухает и понемногу потухнет». И сейчас у нас якобы есть пандемия, но нет войны», – заявил Якушев.

«Я боюсь, что это подготовка к местным выборам, которые должны пройти на Украине, которые у себя проведут ЛНР и ДНР одновременно с нашими, и даже если Украина эти выборы не признает, то они скажут: «У нас особый статус был? Был. Мы обещали, что у нас будут выборы? Мы выборы провели». И теперь у нас якобы легитимные депутаты, плюс был разговор про децентрализацию, которая больше похожа на федерализацию. И теперь эти новоизбранные децентрализированные депутаты могут прямо сказать: «Россия, введи войска», и это будет хорошей отмазкой, чтобы те российские войска, которые там поснимали с себя шевроны, уже нацепили на себя шевроны официально», – добавил экс-боевик.

«В этих событиях какая роль будет отведена этому Консультативном совету ОРДЛО?» – спросила ведущая, говоря о новой площадке, где должен начаться диалог между Киевом и ЛДНР.

«Это к подготовке тех выборов, когда будут якобы сформированы местные власти, грубо говоря, это будет их министерство иностранных дел, которое с нами общается…Я боюсь, что наша власть к этому ведёт, и это её задумка. Почему на должностях появляются массово чиновники времён Януковича, почему прекрасно себя чувствует «ОПЗЖ», почему против волонтёров, ветеранов открывают уголовные дела, продолжаются обыски?» – нагнетал львовский писатель.

«Добавил ещё и карантин, который можно использовать – чуть ли не чрезвычайную ситуацию пытаются ввести. Возможность обыскивать людей, обыскивать помещения – то есть, это подготовка к жёсткому полицейскому государству.

Сегодня в Киеве, как мне кажется, сделали тестирование, что будет, если люди выйдут на какие-то протесты. Был протест против застройки, и арестовали людей на этом протесте, предъявив им обвинение в том, что они создавали скопление людей, а у нас коронавирус.

Но если будет такая капитальная сдача интересов Украины, то не останется никакой иной возможности, как выйти снова на улицы, попробовав себя как-нибудь максимально обезопасить. Оставаться дома – не вариант, потому что мы можем потом сидеть у себя дома и смотреть в окна, как у нас по улицам едут русские танки», – добавил Якушев.