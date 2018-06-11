11.06.2018, Киев, Александр Ростовцев

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Доскакались? Бандеровской госпечати на Украине угрожает полная ликвидация

Порошенко и его камарилья по-тихому избавляются от государственных печатных изданий под элегантной формулой «реформирования». Под «реформированием» скрывается процесс постепенного оттеснения от корыта изданий, «не вписавшихся в рынок».

Судя по раздающимся взрыдам, хунта освобождается от дармоедов мягко, но решительно. Процесс был запущен ещё два года назад, и за это время «реформировано», то есть, кастрировано и возвращено под контроль государства 13 из 86 казённых печатных СМИ, что составляет всего 15% от их общего количества.

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Остальным, по-видимому, придётся тихо издохнуть до конца 2018 года, ибо 1 января 2019 года у них истечет срок действия лицензии, которую государство не собирается продлевать.

Неиллюзорная перспектива кануть в небытие угрожает так называемым «культурологическим» печатным изданиям под эгидой Минкульта Украины: журналам «Музыка» и «Украинская культура», а также двум газетам «Культура и жизнь» и «Крымская светлица».

Интересно, что «Культура и жизнь» – один из старейших печатных журналов Украины, увидевший свет в 1913 году. Издания «Музыка» и «Украинская культура» не намного младше – их первый тираж состоялся в 1921 году.

Совсем другое дело – газета «Крымская светлица», выпускаемая с декабря 1992 года. И если первые три издания имеют хоть какое-то отношение к культурологии, то «Крымская светлица» – бандеровский пропагандистский листок, после ознакомления с которым возникает неодолимое желание выкинуть из головы прочитанное и вымыть руки с хозяйственным мылом.

Тот самый случай, когда название совершенно не соответствовало содержанию. Уж скорее, эту подтирку следовало назвать «грязницей»: вторую такую фашистскую газетёнку, исходящую ядовитой пеной в адрес России и русского населения Крыма, надо было поискать.

И в тот момент, когда казалось, что русофобское дно авторами «Светлицы» уже достигнуто, «творческий коллектив» умудрялся пробить и его. Пожалуй, пика ненависти и неадеквата издание достигло во время главредства фашиста Пилунского, прикрывшего задницу депутатским мандатом в крымском парламенте от фракции жаб и гадюк «Рух – Курултай».

К счастью, начиная с Крымской весны 2014 года, для «Светлицы» наступили тяжёлые времена. В марте 2015 года приказом тогдашнего гендиректора госпредприятия «Национальное газетно-журнальное издательство» крымскую редакцию газеты вынужденно перевели в Киев. В качестве причин переезда гендиректор Ратушняк назвал отсутствие личных контактов с коллективом «Светлицы», невозможность свободно распространять экстремистскую литературу в «оккупированном» Крыму, сложности документооборота между редакцией издания с вышестоящими киевскими органами.

Интересно, что значительная часть «творческого коллектива» «Светлицы» переезжать в «освобождённый от российского влияния» Киев отказались под предлогом «у меня в Крыму семья, мама, квартира». Кто-то из понаехов вернулся в родные Херсон и Львов, не имея права на получение российского гражданства и возможности зацепиться в Крыму, а тогдашний главред Качула в переезде заподозрил неладное. По его словам, в Киеве их бесполезный пропагандистский листок считали «пятым колесом в телеге и только вздохнули бы с облегчением, узнав о массовом увольнении по собственному желанию».

Самое смешное, что оставшийся в Крыму Качула организовал собственную «Крымскую светлицу», уйдя в интернет и объявив киевскую редакцию самозванцами, ибо «только в Крыму сохраняется дух издания».

Помнится, что-то подобное заявил и «ректор ТНУ» Казарин, удирая в Киев с «истинными хранителями духа» Симферопольского университета.

Агония «Светлицы» затянулась на три года. Но, сколь верёвочка не вейся, а лучше ужасный конец, чем ужас без конца.

За последние три года в «Светлице» поменялся главред (в настоящий момент должность занимает филолух Виктор Мержвинский), но обмен шила на мыло Щастя так и не принёс. Наоборот, оставшиеся сотрудники издания месяцами сидят без зарплат, сложив зубы на полку.

Мержвинский и прочие «культурологи» бомбардируют жалобными запросами Минкульт и лично Нищука, но управляющие национальной культуркой майданные деятели хранят глухое молчание, пустив чужую проблему на самотёк.

«Культурологи» тем не менее сдаваться не намерены и подписали на боротьбу заинтересованное лицо – бывшего бандеризатора Крыма Щекуна, поставленного руководить «Национальным газетно-журнальным издательством». Понятное дело, что сокращение государственных печатных изданий бьёт по авторитету и личному карману Щекуна вместе с его окружением.

В этой связи «банда четырёх культурологов» плюс Щекун, вооружившись соответствующим законом от 2016 года и «патрыотычным» запалом, собираются поставить перед Минкультом и лично Нищуком вопрос ребром: по какому праву он, Нищук, «ныщить украинскую культурологию».

Понять «культурологов» очень даже просто. Минкульт Украины является соучередителем и финансовой кормушкой всех четырёх печатных изданий. Сами издания – голодранцы. Им ничего не принадлежит: офисы, оборудование, типографии – всё казённое. Их основная задача – плодить контент. В случае ликвидации изданий, они исчезнут, «як роса на солнце», – вместе со своим контентом. Поэтому очень хочется остаться под крылышком Минкульта или ещё какого Минстеця, чтобы и дальше переводить бумагу за гарантированную зарплату.

Больше других дерёт глотку про «уничтожение истинных патриотов Украины» главред «Крымской светлицы» Мержвинский. Позиции боевого бандеровского листка среди прочих изданий выглядят наиболее хлипкими.

Вся «культурология» «Светлицы» – неустанное поливание грязью России и Крыма. Но внутри Украины уже давно неустанно трудится сфинктером целая куча подобных «культурологов» под крышами частных лавочек или на грантах. На кой чёрт нужен ещё один?

Более того, вся эта печатная макулатура интересна только любителям самокруток, или как растопка для дачных печурок. Интернет-издания работают намного оперативнее и без лишних расходов: буквы на экране компьютера обходятся значительно дешевле и доходят до читателя намного быстрее, чем испачканная в типографии бумага.

Судя по всему, Кабмин намерен окончательно ликвидировать остаток «нереформированных» печатных изданий. От Нищука и, тем более, Щекуна, в данном случае ничего не зависит – все прекрасно знают, что распространять антикрымские газетёнки имело хоть какой-то смысл на полуострове. Пусть бы их читали полтора полоумных бандеровца и полтора упоротых меджлисовца – в киевской редакции хотя бы могли оправдывать расходы, раздувая щёки от гордости и рассказывая про «спротив». В чём глубинный смысл дальнейшего содержания «светличных» дармоедов на Украине?

Следует добавить, что режим Порошенко в данном случае не оригинален. Последнее крупное наступление на государственные печатные издания были предприняты в 2010 году властью Януковича. Программа «реформирования» предполагала полное избавление от 672 государственных СМИ в течение семи лет. Разница с порошенковской «реформацией» заключалась в том, что «тоталитарный» Овощ предоставлял государственным СМИ право остаться в своих редакциях, сохранять за собой имущество, и в течение семи лет получать субвенции на их содержание от государства.

В заключение хочется сказать следующее. Режим Порошенко вынужден устроить своему печатному агитпропу длинную и тихую украинскую «ночь длинных ножей». Это не самоцель, а лишь «сопутствующие потери», избавление от балласта, чтобы оставить на плаву то, от чего пока нельзя отказаться. Например, от экономических или политических бюллетеней. Но агония и предстоящий карачун грязной бумажонки «Крымской светлицы» – однозначное благо!