Доскакались: Украина стала целью для ВКС и РВСН России

29.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Сегодня пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer пересекла воздушное пространство Украины и прошла вблизи границ Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полет проходил по заданному маршруту. Сопровождение американских самолетов осуществляли истребители украинских Воздушных сил — пара Су-27 и пара Миг-29.

Само мероприятие имеет плановый характер и имеет целью достижение взаимосовместимости стран НАТО и ключевых партнеров Альянса.

Стоит отметить, что бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer вылетели с американской авиабазы Елсворд, перелетели через Атлантику, территорию нескольких европейских стран и Украины. До украинской границы B-1B Lancer сопровождали Воздушные силы Республики Польша», – говорится в сообщении.

В ходе манёвров американские бомбардировщики отрабатывали ракетно-ядерный удар по полуострову и его обеспечение, они в течение около трех часов курсировали к западу от Крыма на расстоянии около 100 км от побережья.

Однако ПВО России вовремя выявили угрозу, и предприняли адекватные меры – для перехвата американских самолётов были выдвинуты российские истребители.

«29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями.

На значительном удалении от государственной границы Российской Федерации американские бомбардировщики непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля.

Для перехвата целей в воздух был подняты истребители Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.

Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировали их как самолеты стратегической авиации В-1В, после чего американские бомбардировщики изменили направление полета от государственной границы РФ.

Полеты российских боевых самолетов проходили строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – сообщили в ведомстве.

Инцидент в своём Telegram-канале прокомментировал одесский журналист Юрий Ткачёв. По его мнению, это является подготовкой США к нанесению ядерного удара по России в случае конфликта, и теперь Украина станет одной из приоритетный целей для ВКС и РВСН РФ.

«Истребители ВВС Украины сопровождали стратегические бомбардировщики ВВС США, пролетевшие над всей Европой практически до воздушного пространства Крыма. Это уже, по крайней мере, четвёртый пролёт такого рода, откуда можно сделать вывод о том, что в США рассматривают небо над Украиной как коридор для ядерного удара по Крыму в ходе Третьей мировой войны.

Этого не могут не понимать и в России, а потому территория Украины автоматически становится одной из приоритетных целей ВКС и РВСН России в случае начала конфликта.

То есть, если что (а вероятность этого «если что», с учётом последних новинок в политике США быстро растёт), граждане Украины примут участие в веселухе почти в полном объёме.

Думаю, некоторых из них эта мысль даже радует», – добавил он.