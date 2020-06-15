Доскакались: Украине не светит восстановление до уровня 2013 года

15.06.2020, Киев, Игорь Петров

Согласно прогнозу МВФ, украинскую экономику после падения в 2020 году ждет очень медленное восстановление, и, скорее, всего, она упадет опять во время очередного кризиса, прежде чем успеет восстановиться до уровня 2013 года.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Прогноз МВФ, который идет вместе с меморандумом, минус 8,2% ВВП, означает, что нас отбросит на 5 лет назад. Это уровень 2015 года. А по моим оценкам, может быть даже минус 10%.

Но как они прогнозируют восстановление – плюс 1,1% в 2021 году, плюс 3% в 2022 году. то есть мы глубоко падаем и практически не растем. По этому прогнозу Украина достигнет уровня 2019 года только лишь в 2024 году. Если посмотреть шире, то уровень 2013 года, согласно прогнозу МВФ, Украина достигнет в 2026 году.

То есть, тринадцать лет восстанавливаемся. А я уверен, что даже этот прогноз неправильный, потому что у нас будет очередной кризис, у нас каждые 5-6 лет происходят кризисы.

В этом проблема – экономика в рецессии. Промышленная рецессия уже с июня прошлого года, еще до коронавируса. А так – будет еще и торговля, и услуги», – прогнозирует экономист.