Досмотровые пункты для автомобилей на Крымском мосту заработают 28 апреля

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Дополнительные пункты пропуска на подходах к Крымскому мосту заработают 28 апреля. В первую очередь, новая инфраструктура будет запущена со стороны Краснодарского края – это связано с ожидаемым ростом туристического потока, направляющегося на полуостров.

Об этом сообщили в УПРДОР «Тамань», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перед началом майских праздников на досмотровых пунктах, расположенных на автомобильных подходах к Крымскому мосту, завершается строительство дополнительных досмотровых постов. Запуск новых площадок для досмотра и увеличение числа сотрудников, проводящих проверку, позволит повысить пропускную способность комплексов в рамках подготовки к новому курортному сезону», – уточнили в управлении.

Дополнительные пункты досмотра модульные, но с полным техническим оснащением. Их устанавливают на новых площадках в зонах транспортной безопасности по обеим сторонам Крымского моста. Для дополнительных постов охраны увеличено количество сотрудников.

Со стороны Краснодарского края дополнительные пункты должны заработать уже в пятницу 28 апреля. Со стороны Республики Крым, откуда пока не ожидается резкого увеличения числа выезжающих на материк водителей, модернизация досмотровых комплексов будет выполнена в два этапа. На первом этапе будет увеличено число сотрудников, проводящих досмотровые мероприятия, а уже после установят модульный блок на специально оборудованной площадке.

В совокупности, к пику курортного сезона пропускная способность досмотровых комплексов вырастет до 15 тысяч машин в сутки с каждой стороны. Для водителей работает телефон «горячей линии» оперативного Ситуационного центра по обеспечению устойчивой логистики пассажиров и грузов +7 (499) 495-00-11.

Отметим, что транспортные средства от 1,5 тонн не пропускают по Крымскому мосту «в связи с ремонтными работами до 1 июля», хотя прежде вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин отчитался перед президентом о планах по запуску порожних и малотоннажных грузовых автомобилей.

Пропускная способность въездов на Крымский мост с обеих сторон к майским праздникам должна вырасти до 250 автомобилей в сутки, а к курортному сезону – до 700. В настоящее время заторов на подъездах к мосту нет, пик загрузки ожидается в пятницу 28 апреля во второй половине дня.