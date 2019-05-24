Досрочные выборы не помогут Зеленскому изменить состав Рады

24.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Досрочные парламентские выборы на Украине пройдут стремительно, без неожиданных политических фигур и перемен в расстановке сил.

Такой прогноз в эфире телеканала «NewsOne» озвучил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько существенные изменения могут ожидать пятёрку лидеров в ближайшие два месяца, и от чего это будет зависеть?» – спросила эксперта ведущая.

«Я не думаю, что уже могут произойти кардинальные изменения, просто досрочная избирательная кампания – это не шахматы и даже не шашки, это больше на «Чапаева» похоже. Политическая перестрелка и очень быстрый результат. Общественное мнение на Украине довольно-таки консервативное, даже тот же самый феномен Зеленского готовился годами, чтобы выстрелить в 2019-м. Я думаю, что местами в списке партии могут поменяться, и в зависимости от избирательного барьера – три или пять процентов, в парламент может проходить от пяти до даже восьми-девяти партий, но каких-то новых сил или кардинальной смены лидера, на которого будет ориентироваться коалиция, уже этих изменений не будет. Слишком мало осталось времени.

Все сегодня к выборам готовы, особенно те политические силы, которые брали участие в президентских выборах с успешными кандидатами. Немного в худшей ситуации находятся политсилы, у которых не было кандидатов в президенты, такие как «Народный фронт», или новые политические силы – тот же самый Вакарчук. У них нет времени раскрутиться, шестьдесят дней чрезвычайно мало», – рассказал политолог.

Кроме того, по его мнению, экс-президенту Петру Порошенко имеет смысл лично возглавить свою политическую силу.

«Порошенко остаётся популярным для части общества. Пусть это не 25 процентов, пусть это 12-13, в лучшем случае, результаты его первого тура, но он остаётся одним из топовых политических лидеров. Как надолго, не ударят ли по нём многочисленные антикоррупционные расследования, которые сейчас развернулись, сказать сложно.

Но я думаю, что даже с политтехнологической точки зрения ему нужно быть первым во главе списка: кроме того – иммунитет, кроме того – функция политического лидера, которая позволяет все атаки на себя, в том числе антикоррупционные, политизировать, говорить, что это атака на лидера оппозиции, а не на коррумпированного экс-президента», – заявил Руслан Бортник.