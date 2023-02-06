«Достали «перемоги» на фоне Бахмута и Соледара»: киевский эксперт ответил Минобороны

Анатолий Лапин.  
06.02.2023 10:53
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовности уйти в отставку и похвастался, что добился для ВСУ всего, кроме самолетов.

Об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовности уйти в отставку и похвастался, что...

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На фоне обнародованного в СМИ скандала о коррупции в обеспечении ВСУ продовольствием и слухах о скорой отставке Резников подчеркнул, что ему не стыдно за сделанное.

«Я считаю, что каждый чиновник точно должен знать, что он на своей должности не на всю жизнь и должен быть готов начать этап и закончить этап. Потому я готов к любому развитию событий, я за то, что сделал, мне не стыдно аж никак, мне точно будет, что посмотреть, что в этом wish-листе я выполнил и сделал. Остались только самолеты – все остальное я добился для украинских вооруженных сил, для сектора безопасности и обороны, и мне за это не стыдно», – заявил министр.

При этом киевский политолог Михаил Чаплыга в своем блоге уточнил «заслуги» украинского чиновника.

«Можно поинтересоваться, считается ли поражением РФ построение южного коридора в Крым, ЗАЭС, канал воды в Крым, ОРДЛО, контроль выхода в море, долги страны 104% ВВП, в ноль уничтожение экономики, 11 млн уехавших, утрата энергосистемы, демографическая пропасть, каждый второй с ПСТР, оружие и бандформирования в тылу, мобилизации и многое другое. Честно, трошки достали «перемоги» на фоне Бахмута и Соледара. Ах да, там русские в отжатом коридоре уже и 4-х полосную трассу строят».

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