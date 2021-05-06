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06.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Конфликт, Литва, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Туризм, Финансы, Экономика
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«Достали!» – в Литве состоялась дерзкая пробелорусская акция

Акция протеста против закрытия правительством Литвы санатория «Беларусь» прошла сегодня в Вильнюсе. Об этом...

Акция протеста против закрытия правительством Литвы санатория «Беларусь» прошла сегодня в Вильнюсе.

Об этом сообщает телеканал ОНТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По городу проехала протестная автоколонна из 70 машин. Возглавил движение мэр Друскиникая Ричардас Малинаускас.

Участники акции побывали под стенами всех учреждений и организаций, которые стали участниками административного террора против санатория: банка, где заморожены счета, президентуры, офиса премьер-министра, МИДа и сейма.

После ареста счетов санатория в январе зарплат лишились 400 человек (главным образом — литовцы). Работники угрожают объявить голодовку, в которой намерены принять участие не только сами пострадавшие, но также их семьи.

Правительство настаивает, что речь идет о реализации европейской стратегии санкций против Белоруссии, однако на странице ЕС, где перечислены компании, подпадающие под санкции, санатория нет.

В «Беларуси» ежегодно проходят реабилитацию более 13 тыс. человек, в том числе более 6,5 тысяч детей и детей-инвалидов.


ЕС принял уже три пакета санкций против Белоруссии. В первом, который был принят 2 октября, значились 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные ограничения.

Второй пакет санкций был принят 6 ноября: Евросоюз ввел ограничения в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников. 17 декабря Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении 29 человек и семи юридических лиц. Сейчас готовится четвертый пакет санкций.

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