«Достанут всех – как в Чечне»: ФСБ методично выкашивает «аскеров» в Крыму

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сотрудники ФСБ задержали очередного боевика нацбата им. Номана Челебиджихана, который добровольно вступил в экстремистское объединение, но не стал сообщать об этом по возвращении в Крым.

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 208 УК РФ – «организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По информации регионального управления ФСБ, 35-летний гражданин Российской Федерации по своей воле в 2016 году вступил в нацбат и занимался проверкой лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска, а также охраной объектов незаконного вооруженного формирования.

«При этом, имея реальную возможность добровольно выйти из его состава, он не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне», – пояснили в ФСБ.

Батальон имени Номана Челебиджихана был создан бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину. За Перекопом Ислямов сколотил банду вооруженных аскеров, которые препятствовали проезду грузовиков с плодоовощной продукцией в Крым, а в ноябре 2015 года подорвали электроопоры ЛЭП, по которым на полуостров поступала электроэнергия.

В декабре 2020 года Верховный суд Крыма признал Ислямова виновным в энергоблокаде и назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы. Все имущество беглого бизнесмена в Крыму и Москве конфисковано.

Аскеров Ислямова стали массово задерживать при попытке въехать в Крым с момента начала спецоперации на Украине. Некоторые идут на сотрудничество со следствием и пишут явку с повинной. Большинство предпочитает умалчивать о своем участии в нацбате.

Однако спустя время их вычисляют сотрудники спецслужб, у которых годами наработан опыт выявления всех причастных к незаконным вооруженным формированиям в Чечне и Дагестане.

«Наши спецслужбы имеют опыт, который ещё не остыл. В той же Ингушетии, во времена покушения на Юнус-Бека Евкурова, совершалось до 30 терактов в сутки. Выкосили подполье. А в Чечне? А в Дагестане? Жестокая война с бандподпольем это недавние времена. Справились. Вон они сидят пожизненно. Выкосим», – комментирует военкор Александр Сладков.