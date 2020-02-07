Достать ножи. Бунт рабов на Западе

02.11.2020, Москва, Платон Беседин

Есть странные домыслы, которые позволяют себе те, кто рассуждает о трагических событиях во Франции: мол, у сторонников Макрона одно видение страны, а у оскорбленных исламистов – другое, и все имеют право претендовать на свой образ родины. Пусть так – вот только не станем забывать, что головы коренным французам отрезают приехавшие в Пятую республику из других стран и даже с других континетов. Что они принесли с собой? И о какой «их стране» может идти речь?

Цивилизации и государства, за редким исключением вроде Синской (Китая), априори не могут быть замкнутыми – они обогащаются за счёт вливаний и ресурсов извне. И, в том числе, человеческих. Могущество США с американским плавильным котлом ковали переселенцы. Те же афроамериканцы стали там едва ли не главной рабочей силой. Тут правильно говорить – как и об органичной интеграции, так и, наоборот, об эксплуатации.

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Но история – это баланс, и использование одних другими на протяжении веков невозможно. Рано или поздно начнётся откат, а после и доминирование угнетенных над угнетателями.

Запад – не исключение. Более того, как писал Александр Зиновьев, он есть уникальное образование, сложившееся при уникальных условиях. Тут придумали фашизм, концентрационные лагеря, машины смерти – то есть, детально изучили зло и смерть. Однако вместе с тем – параллельно – искали от этого противоядие, породив огромное число идей и концепций, облагодетельствовавших человечество.

Но вот что любопытно: против разделения на цветных и белых выработали лишь толерантность и тому подобные хлипкие вещи, которые уже в замысле своём были неэффективны. Запад так и не научился стоять прочно и решительно перед натиском орд.

Так что приносят с собой мигранты? Обогащают ли они, как когда-то, мир Запада? Отнюдь. Злая ирония заключается в том, что эти господа, попадая в общество потребления, становятся в нем самыми большими и алчными потребителями. Дайте нам пособия, дайте нам сытую жизнь! В честь чего? Да по старой жестокой памяти – ведь вы – чертовы эксплуататоры, а мы жертвы!

Это тоже двойственный момент. Могут ли сыны отвечать за отцов и дедов? Если свирепствовали предки, то должны ли каяться их потомки? И, наоборот, имеет ли право условный прапраправнук условного дяди Тома требовать себе блага только лишь по праву рождения?

Как пел Брайан Молко из Placebo: «I read a book about Uncle Tom, where a whitey bastard made a bomb, but now Ebonics rule our song…». Странно, что рокеров ещё не «предали анафеме» за эти слова на «Страшно суде» Black Live Matters.

Меж тем самое удивительное, что Запад не только не стал искать противоядие против расплаты за прошлое, но и наоборот – всячески его призывал. Прежде всего, через массовую культуру.

Вот вам хороший пример (их, на самое дело, великое множество) – симпатичный фильм прошлого года «Достать ножи». Это антуражный детектив с блестящим актёрским составом и неплохо прописанным сценарием. Но любопытнее всего в ленте Райана Джонсона – подтекст, а он следующий. Классическая британская семья настолько прогнулась и прогнила под грузом своих пороков, что больше не в состоянии оставаться ни единым целым, ни жизнеспособным организмом в принципе. Она обречена – и ее патриарх перерезает себе горло. Унаследовать все должна нелегальная мигрантка – она порядочнее и честнее британцев. А потомок семьи, который старается тому воспрепятствовать, смотрится убого и нелепо в своих заявлениях о борьбе за родовое гнездо. И финальная сцена: мигрантка смотрит свысока, с мансарды особняка на белых людей Запада – на тех, кто потерял и дом, и страну в принципе. Неудачники, заслужившие свой конец.

Подобных месседжей и смыслов в голливудском кино – сотни. Они внедряются в сознание, коллективное и персональное, удобряя почву для дальнейших перемен. И, как мы видим, весьма успешно. Запад бессилен и мягок перед теми, кто хочет получить все и сразу в память о прошлых унижениях. Бунт рабов – самый страшный бунт.

Достать ножи – стопроцентно точное название для нынешних времён. Достать ножи и резать головы, прощаясь с миром, которым сам захотел покончить с собой.