Достаточно одного удара, чтобы ВСУ посыпались – Хайруллин

ВСУ лишились практически всех ударных частей, и продолжают терять по батальону в день.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил военный корреспондент Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Потери [ВСУ] оцениваются от сорока до пятидесяти тысяч только убитыми. Они даже близко не подошли к первой линии нашей обороны, которая капитальная была выстроена.

Они подготовили к этим боям «гвардию наступления», шесть бригад. Даже если считать по максимальной численности, это тридцать тысяч человек. И плюс они бросали туда бригады теробороны. Всего считалось, что в наступлении участвовало около шестидесяти тысяч человек.

Получается, что вся эта гвардия у них фактически уничтожена. Потери чудовищные. В день они теряли от семисот до тысячи бойцов, это по батальону. И ничего они не добились», – сказал Хайруллин.