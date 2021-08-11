«Достаточно одной русской ракеты!» – уволенный Зеленским генерал зло раскритиковал «непрофессиональную охрану президента»Новости Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и его команда ставят под угрозу всю страну, пренебрегая безопасностью первых лиц государства ради пиара.
Об этом на своей странице в Facebook заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего Сил спецопераций Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Безопасность первых лиц государства должна быть главным вопросом при планировании визитов, поездок, а безопасность Верховного Главнокомандующего в стране, где идет война – это самое главное.
Но прописанные кровью постулаты ничто наряду с пиаром или уровнем непрофессионализма людей, которые должны за это отвечать в государстве.
И этот непрофессионализм и беспечность просто поражает», – написал он.
По мнению Кривоноса, «охранка» Владимира Зеленского нарушает простейшие правила безопасности ради пиара президента. В качестве примера он вспомнил визит Зеленского на остров Змеиный.
«В одном вертолете над морем летят первые лица государства: президент – Верховный Главнокомандующий, Главнокомандующий ВСУ, Министр Обороны Украины, секретарь СНБО, руководитель Офиса Президента и еще целая свита людей, относящихся к руководству нашей многострадальной Украины.
На войне командир и начальник штаба на одном борту не летают, и в одной машине не ездят. Даже при отсутствии боевых действий на территории страны – это закон.
А тут: целый штаб страны в одном вертолете летит над морем под прицелом российских ракет…» – возмутился Кривонос.
Радикал подчеркнул, что Россия запросто могла бы сбить этот вертолёт ракетой, тем самым обезглавив Украину, которую сразу же охватил бы хаос.
«Кто там планирует визиты Президента? Вы – засланный казачок или реальный дилетант? Либо читайте матчасть перед занятием должностей, либо увольняйтесь из-за профессионального несоответствия!» – резюмировал боевик.
Спасибо!
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