«Достаточно одной русской ракеты!» – уволенный Зеленским генерал зло раскритиковал «непрофессиональную охрану президента»

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда ставят под угрозу всю страну, пренебрегая безопасностью первых лиц государства ради пиара.

Об этом на своей странице в Facebook заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего Сил спецопераций Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безопасность первых лиц государства должна быть главным вопросом при планировании визитов, поездок, а безопасность Верховного Главнокомандующего в стране, где идет война – это самое главное.

Но прописанные кровью постулаты ничто наряду с пиаром или уровнем непрофессионализма людей, которые должны за это отвечать в государстве.

И этот непрофессионализм и беспечность просто поражает», – написал он.