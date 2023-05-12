«Достаточно перебить Ж/Д на Крымском мосту» – Карась о британских ракетах

Вадим Москаленко .  
12.05.2023 20:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 404
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Терроризм, Украина


Поставленные Украине дальнобойные британские ракеты Storm Shadow позволят полностью изолировать российскую группировку на Крымском полуострове.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил лидер запрещённой в РФ группировки «С14», ныне воюющий в ВСУ националист Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поставленные Украине дальнобойные британские ракеты Storm Shadow позволят полностью изолировать российскую группировку на Крымском...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Storm Shadow – это круто, но это дорого, но это будет клубничкой на нашем тортике, которая будет, например, Крымский мост. Как сегодня мне «зрадофилы» говорят: ты не взорвёшь Крымский мост – во-первых, нам не нужно взрывать Крымский мост, нам достаточно, чтобы там не работала железная дорога, или была постоянно под угрозой огня. Как ты будешь ремонтировать Крымский мост, если туда может прилететь беспилотник после Storm Shadow? И Storm Shadow достаточно, чтобы вывести из строя Крымский мост, и тогда крымской группировке «гайки», – сказал нацист.

«Крымский мост в том числе, но наиболее интересными, конечно, будут топливные базы и склады амуниции. Это война вдолгую. Они могут загнать в Крым последние сто Т-90, но если не будет топлива, не будет снарядов, не будет логистики, не будет ремонта, это всё очень быстро станет просто украинской трофейной армией. Поэтому цели будут не всегда такими приятными и интересными, что вы в новостях смотрите и кроваво потираете ручки, как приятно», – предупредил Карась.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть