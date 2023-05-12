«Достаточно перебить Ж/Д на Крымском мосту» – Карась о британских ракетах

Поставленные Украине дальнобойные британские ракеты Storm Shadow позволят полностью изолировать российскую группировку на Крымском полуострове.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил лидер запрещённой в РФ группировки «С14», ныне воюющий в ВСУ националист Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Storm Shadow – это круто, но это дорого, но это будет клубничкой на нашем тортике, которая будет, например, Крымский мост. Как сегодня мне «зрадофилы» говорят: ты не взорвёшь Крымский мост – во-первых, нам не нужно взрывать Крымский мост, нам достаточно, чтобы там не работала железная дорога, или была постоянно под угрозой огня. Как ты будешь ремонтировать Крымский мост, если туда может прилететь беспилотник после Storm Shadow? И Storm Shadow достаточно, чтобы вывести из строя Крымский мост, и тогда крымской группировке «гайки», – сказал нацист.

«Крымский мост в том числе, но наиболее интересными, конечно, будут топливные базы и склады амуниции. Это война вдолгую. Они могут загнать в Крым последние сто Т-90, но если не будет топлива, не будет снарядов, не будет логистики, не будет ремонта, это всё очень быстро станет просто украинской трофейной армией. Поэтому цели будут не всегда такими приятными и интересными, что вы в новостях смотрите и кроваво потираете ручки, как приятно», – предупредил Карась.