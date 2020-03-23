«Доставлен в госпиталь» – на Луганщине местные наваляли обнаглевшим ВСУшникам

23.03.2020, Луганск, Сергей Вредников

Командование «ООС» пытается предпринять меры по замене дислоцированной на Луганщине 46 десантно-штурмовой бригады ВСУ в связи с массовыми случаями нарушения карантина, саботажа, употребления спиртных напитков и наркотиков, а также жалобами со стороны местного населения.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По информации от нашего источника, вечером 21 марта, трое военнослужащих 46 бригады после употребления спиртных напитков самовольно покинули территорию части и направились в населённый пункт Макарово.

Около торговой точки между «защитниками незалежной» и местными жителями произошел конфликт, в результате которого один из боевиков с множественными гематомами и переломом ребер доставлен в госпиталь. Остальные участники конфликта задержаны патрулем Военной службы правопорядка и сотрудниками полиции», – заявил Осадчий.

Еще одно ЧП на подконтрольной Киеву территории Луганщины произошло в районе населённого пункта Новоахтырка.

«22 марта на трассе Лисичанск-Новоайдар военнослужащими 46 бригады совершено дорожно-транспортное происшествие. В ходе разбирательства установлено, что рядовой Зенченко самовольно оставил место несения службы и на автомобиле ВАЗ-2109 совершил ДТП с участием гражданского автомобиля ДЭУ «Ланос».

В результате ДТП водитель гражданского автомобиля получил черепно-мозговую травму, а сам нарушитель доставлен в госпиталь Северодонецка с открытым переломом руки. В ходе госпитализации нарушителя выявлено его неадекватное поведение в результате нахождения под действием психотропных веществ типа «Тарен», которое входит в состав медицинской аптечки», – сообщил представитель ведомства.

Кроме того, по его словам, в связи с массовыми случаями саботажа, употребления спиртных напитков и жалобами со стороны местного населения, командованием «ООС», несмотря на ограничения в период пандемии коронавируса, предпринимаются меры по замене подразделений 46 десантно-штурмовой бригады ВСУ.