Достигнута первая важная победа по биолабораториям США на Украине

24.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Признание со стороны посольства США существования на Украине биологических лабораторий – первый важный шаг противников американского колониального статуса, ведь ранее сам факт наличия опасных иностранных объектов скрывался.

Об этом YouTube-каналу PolitWera заявил собкор радиостанции «Вести FM Киев» Владимир Синельников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть хорошая пословица: простота хуже воровства. Дело в том, что сам факт существования этих лабораторий подозревался очень давно, но никаких доказательств не было.

То есть, это была тема, обсуждаемая публично, но бездоказательно. И то, что посольство США заявило, что они действуют на территории Украины законно, это означает, что они признают из существование: да, они есть, хотя в течении очень многих лет это скрывалось от общественности.

Насколько мне известно, они создавались ещё во времена Ющенко, то есть, это уже лет 15 как минимум», – заявил журналист.

«Зачем? Мы сейчас можем говорить, что эти лаборатории на Украине существуют, и посольство США признаёт их существование. Возникает вопрос, а чем они занимаются, и почему американцам их не держать на собственной территории, а держать на территории третьей нищей страны? Очевидно потому, что на территории США опасно их держать.

Значит, эти объекты представляют из себя опасность. То, что власть ничего не делает в отношении этих лабораторий, это только лишний раз подчёркивает её марионеточный характер», – добавил Синельников.