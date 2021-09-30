Достигнуто соглашение о деэскалации на севере Косово

30.09.2021 15:25 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Специальный посланник ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак объявил о том, что после двух дней интенсивных переговоров стороны смогли найти компромиссные решения.

Косово и Сербия пришли к соглашению, состоящему из трех пунктов.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», после вчерашних переговоров в Брюсселе стороны продолжили согласовывать позиции по телефону, при том, что косовская делегация отбыла в Приштину и подключалась к диалогу оттуда, а сербская продолжала оставаться в столице Евросоюза.

«У нас есть договор! – прокомментировал итоги Лайчак в своем твиттере. – После двух дней интенсивных переговоров соглашение о деэскалации и прогрессе было достигнуто».

Лайчак также озвучил выводы встречи, состоящие из трех пунктов, подразумевающие вывод «спецназа МВД Косово ROSU» с севера Косово и разблокирование дорог протестующими сербами 2 октября с 8:00 до 16:00.

Первый пункт соглашения также предусматривает размещение оккупационного контингента НАТО – KFOR на КПП «Яринье» и «Брняк» до начала вывода албанских боевиков и разблокирования дорог, а также то, что он будет оставаться на Севере в течение двух недель, чтобы обеспечить безопасность и свободу передвижения.

Согласно второму пункту, 4 октября в восемь часов утра режим наклеек на автомобильных номерах вступит в силу как временная мера до согласования окончательного решения.

Третий пункт предусматривает создание рабочей группы, состоящей из представителей ЕС, Белграда и Приштины, под председательством ЕС, «чтобы найти постоянное решение проблемы номерных знаков на основе стандартов и практики ЕС».

Ожидается, что первое заседание рабочей группы состоится 21 октября 2021 года в Брюсселе, и в течение шести месяцев до первого заседания рабочая группа представит свои предложения по долгосрочному решению в ходе диалога на высоком уровне.