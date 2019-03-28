“Достижение” эпохи Порошенко: средняя пенсия на Украине меньше 100 долларов

28.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

В 2018 году средняя пенсия на Украине составила 2,6 тыс. гривен, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сказал председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус во время отчета «О работе и исполнении бюджета Пенсионного фонда Украины в 2018 году», сообщает Укринформ.

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«Пенсионное обеспечение осуществлялось для 11,4 млн пенсионеров. Средняя пенсия была 2,6 тыс. грн», — сказал Капинус.

По его словам, 33% пенсионеров получили пенсии в сумме от 1,5 тыс. до 2 тыс. грн и около 24% — в диапазоне от 2 до 3 тыс. грн.

Капинус сообщил, что в целом за 2018 год на финансирование обязательств ПФУ были направлены 358 млрд грн, что на 67 млрд больше, чем в 2017 году.

Он также отметил, что из этой суммы 1,2% составили административные расходы, 0,4% — почтовые выплаты, а основная масса — 352,7 млрд грн — выплаты пенсионного обеспечения.

Напомним, что при “режиме Януковича” средняя пенсия составляла 190 долларов при долларе по 8 гривен.