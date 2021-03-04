Достопримечательность Ялты – в грязи и запустении

04.03.2021, Ялта, Виктор Орлов

Боткинская тропа – одна из достопримечательностей Ялты – уже который год завалена мусором и имеет крайне неприглядный вид, несмотря на то, что поблизости находится частный зоопарк «Поляна сказок» и одноименный недешевый отель.

Фотографию разбросанного мусора и переполненного контейнера на днях опубликовали очевидцы в группе «Доска позора Ялты» на Facebook. Интересно, что в аналогичном состоянии Боткинскую тропу уже фиксировали в 2017 году, о чем сообщал «ПолитНавигатор».

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Примечательно, что реакция ответственных лиц на этот раз была молниеносной. Спустя считанные часы ООО «Альтфатер Крым», осуществляющее за уборку, опубликовало снимок пустого контейнера, заверив, что место «приведено в порядок, весь мусор убран».

На вопрос, почему, учитывая наличие постоянной проблемы, не установить дополнительные контейнеры возле Боткинской тропы, коммерсанты сослались, что владельцами всех площадок является администрация Ялты, а они лишь занимаются сбором и транспортировкой отходов.

Администрация Ялты, в свою очередь, отрапортовала, что «данная территория находится в ведении ФГБУ «Заповедный Крым», «Ваше обращение будет перенаправлено в данное учреждение для приведения территории Боткинской тропы в надлежащее состояние».

Боткинская тропа создана на деньги, пожертвованные почитателями профессора Сергея Петровича Боткина в начале 20-го века. Она ведет к водопаду Яузлар, окрестности которого отличаются густыми живописными сосновыми лесами.