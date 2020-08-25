Отравление Навального может сорвать достройку «Северного потока-2»

25.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Отравление либерала Алексея Навального может негативно отразиться на российско-немецких отношениях и сыграть на руку сателлитам США – Польше и странам Прибалтики. Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил живущий в Германии политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, врачи немецкой клиники Charité, где проходит лечение Навальный, могут объявить об отравлении либерала, что приведет к санкциям и разрыву крупных российско-немецких проектов, в том числе к остановке строительства газопровода «Северный поток-2».

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«То, что происходит сейчас в Европе и в Германии с делом Навального – это вопрос не только семьи Навального, это вопрос всех нас. Если из этого дела, из болезни Навального, а мы видим, как это все развивается, завтра будут раздувать пожар об отравлении, о покушении и это все начнет превращаться в такой предмет политического пресса против России.., то это приведет только к тому, что мы с вами вдруг окажемся опять в совершенно другом мире.

Ведь достаточно Германии заявить о том, что Германия выходит из программы «Северный поток-2», что Германия, допустим, высылает опять кого-то в качестве протеста, что Германия вводит какие-то новые санкции, и мы вдруг с вами, Германия и Россия, опять окажемся разделенными той стеной, которую сейчас активно строят те недоброжелатели, которые хотели бы такую стену видеть. Я имею в виду и Польшу, которая строит свое Междуморье, я имею в виду и страны Прибалтики, которые принимают в этом активное участие.

Под эти жернова попадает сейчас, конечно, и Белоруссия. Но я надеюсь, что с Белоруссией будет вопрос решен нормально, а с Навальным, я думаю, что завтра мы проснемся и прочитаем в заголовках немецких газет «страшные новости» об отравителях из России, будут раздувать «дело врачей» российских, создавать новые какие-то НКО. Я думаю, что к российскому посольству прибежит двадцать человек активистов из белорусской, украинской и российской диаспоры, которые будут кричать: «Убийцы – вон» и прочее. Надо быть к этому готовым, не надо этого бояться, воспринимать это совершенно спокойно, понимать, что мы живем в том мире, где нет друзей, а есть только экономические и политические интересы», – заявил Сосновский.