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11.05.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина, Энергетика
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Достройка СП-2 развяжет России руки на Украине – Царев

Новости УкраиныРоссии нужно быстрее заканчивать строительство второй ветки «Северного потока», что позволит отвечать на провокации...

России нужно быстрее заканчивать строительство второй ветки «Северного потока», что позволит отвечать на провокации Украины в Донбассе.

Об этом в эфире интернет-канала NewsFront заявил бывший депутат Верховной рады Украины, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Царева, сейчас западные силы делают все для того, чтобы грядущая встреча президентов США и России была некомфортной.

«Нужно быстрее достраивать «Северный поток». После этого у России будут развязаны руки. Сейчас этот геополитический проект в обход Польши и Украины, поставки в Старую Европу напрямую – это чрезвычайно важно. Здесь надо «Газпрому» напрячься. Мы знаем, что сейчас эти все события, которые происходят – высылка наших послов, заявления Европарламента по отключению России от SWIFT в случае конфликта на Донбассе, эмбарго на поставку углеводородов и многое другое, заявления Кравчука – это все создание фона негативного, в котором Путину будет некомфортно встречаться с Байденом…

После того, как достроят этот «Северный поток», у России, конечно же, будут развязаны руки и можно будет отвечать», – заявил Царев.

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