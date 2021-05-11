Достройка СП-2 развяжет России руки на Украине – Царев

11.05.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

России нужно быстрее заканчивать строительство второй ветки «Северного потока», что позволит отвечать на провокации Украины в Донбассе.

Об этом в эфире интернет-канала NewsFront заявил бывший депутат Верховной рады Украины, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Царева, сейчас западные силы делают все для того, чтобы грядущая встреча президентов США и России была некомфортной.

«Нужно быстрее достраивать «Северный поток». После этого у России будут развязаны руки. Сейчас этот геополитический проект в обход Польши и Украины, поставки в Старую Европу напрямую – это чрезвычайно важно. Здесь надо «Газпрому» напрячься. Мы знаем, что сейчас эти все события, которые происходят – высылка наших послов, заявления Европарламента по отключению России от SWIFT в случае конфликта на Донбассе, эмбарго на поставку углеводородов и многое другое, заявления Кравчука – это все создание фона негативного, в котором Путину будет некомфортно встречаться с Байденом…

После того, как достроят этот «Северный поток», у России, конечно же, будут развязаны руки и можно будет отвечать», – заявил Царев.