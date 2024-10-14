Доступ к атомным секретам Калининской АЭС получил IT-стартап, пойманный на налоговых схемах

IT-компания, основатель которой подозревается в неуплате налогов и намеренном банкротстве, получила доступ к чертежам атомной электростанции, питающей энергией Москву, Санкт-Петербург, Тверь и другие крупные города России.

Краудсорсинговый сервис распознавания и по совместительству резидент «Сколково» «Биорг» летом 2024 года закончил оцифровку архивов документов Калининской АЭС. А недавно несколько совладельцев компании отказались от своих долей совокупностью 80% и передали их основателю стартапа Георгию Зуеву. СМИ пишут о том, что все эти перестановки нужны «Биоргу» для поиска стратегического инвестора. Или спасителя, который покроет долги Зуева, исчисляющиеся сотней миллиионов рублей. Но обо всем по порядку.

За двумя «Биоргами» погонишься…

Прежде всего, нужно отметить, что «Биоргов» на самом деле два. Основателем обоих является Георгий Зуев. Один ООО «Биорг» был основан в 2016 году (ИНН — 7724396261, ОГРН — 5167746501380) и сейчас он является резидентом Сколково. Другой – в 2009-м, но в 2021-м он на фоне судебных разбирательств переименовался в ООО «Новые Технологии» (ИНН — 7725682434, ОГРН — 1097746762618). Общество находится сейчас в процессе банкротства, и именно с ним связана любопытная история.

ООО «Новые технологии» было привлечено к ответственности за неуплату налогов в 2015–2017 годах. Согласно решению Инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по г. Москве от 20.07.2021 № 14/11982, обществу был начислен штраф в размере 5 330 410 рублей, доначислены налоги в общей сумме 75 725 441 рублей, а также начислены пени в общей сумме 33 749 635 рублей. Конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о привлечении контролировавших должника лиц Георгия Зуева, учредителя ООО «Новые Технологии», и Александра Бубока, бывшего генерального директора ООО «Новые технологии», к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

Судебные прения идут до сих, и Зуев с Бубоком пытаются скинуть ответственность за неуплату налогов друг на друга. В ходе разбирательств было выяснено, в частности, что Георгий Зуев после сложения с себя полномочий руководителя организации в марте 2017 года не утратил фактический контроль над «Биоргом», который теперь называется ООО «Новые технологии», поскольку продолжал оставаться его единственным акционером и был осведомлен обо всем, что происходило в обществе. Обстоятельства последующего перевода бизнеса должника на подконтрольное Зуеву новое ООО «Биорг» также свидетельствуют о том, что он сохранял контроль над компанией и санкционировал продолжение применения новым руководителем схемы по уклонению от уплаты налогов. Что же касается Александра Бубока, то он подтвердил, что выполнял указания, которые ему давал Зуев и, соответственно, действовал совместно с ним.

Всё выглядит так, будто, чтобы не платить налоги, Георгий Зуев основал новый «Биорг», перевел туда свои активы и параллельно запустил процесс банкротства старого юридического лица, надеясь тем самым добиться списания долгов. А когда началось судебное разбирательство, переименовал ООО «Биорг» в ООО «Новые Технологии», попытавшись выдать его за стороннюю компанию. Стратегия, которую избрал Георгий Зуев, имеет сходство с вполне определенными действиями – «преднамеренное банкротство» – что регулируется ст. 196 УК РФ. Напомним, что максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет.

Тем не менее, Георгий Зуев продолжает оставаться на свободе и сейчас, судя по всему, планирует что-то делать со вторым новым «Биоргом». Так, в 2023 году семь ключевых сотрудников ООО «Биорг» приобрели опционы на 80% компании. Тогда СМИ писали о том, что основатель стартапа решил сосредоточиться на других технологических проектах. Однако в результате последних событий активы вернулись обратно, и сейчас бизнесмен опять владеет 100% компании. Обычно сосредоточение большей части долей в одних руках связано с тем, что планируется привлечь стратегического инвестора, который приобретет значительный пакет акций компании или, возможно, всю ее целиком. В контексте «Биорга» – решит налоговые и в целом финансовые проблемы Георгия Зуева.

Тем более, по данным RusProfile, после выручки в размере 700 млн рублей и прибылью 200 млн рублей в 2020 году ООО «Биорг» финансово сильно просел. В 2021-м выручка составила 110 млн, а прибыль приобрела отрицательные значения – минус 46 млн. В 2022 году те же показатели составили 177 млн и 5 млн, а в 2023-м – 197 млн и 5,9 млн соответственно.

Доступ к атомным секретам Калининской АЭС прямо из дома

И разработчику со столь сомнительной репутацией и багажом судебных дел за плечами доверили оцифровывать архивы с проектной, рабочей и исполнительной документацией Калининской АЭС? Казалось бы, на контракт такого уровня нужно тщательно выбирать кандидата, проверяя его деятельность со всех сторон. Но почему-то был выбран стартап Георгия Зуева. Причем сомнительность такого решения связана не только с финансовыми затруднениями владельца компании.

Важно пояснить, что Beorg Smart Vision, принадлежащую «Биоргу», хоть и называют ИИ-платформой, однако в ней также задействуются люди. Не тестеры или разработчики, а операторы с краудсорсинговой платформы. Руководство «Биорга» это не скрывает, а даже с гордостью заявляет о том, что «коллективный разум закрывает вопрос с несовершенством современных технологий».

Что же делают краудсорсеры? Если система не смогла распознать документ в силу каких-либо обстоятельств, то его изображения пересылаются нескольким операторам. Они должны подтвердить, корректно ли машина распознала ФИО, дату рождения, адрес регистрации и другие данные документов. Если кто-то из них нажмет на кнопку «Нет», то те же изображения отправляются еще некоторому числу пользователей платформы, которые должны проделать аналогичную процедуру. В ряде случаев специалисты сами набирают текст с фотографий или сканов документов, когда алгоритмы совсем не справляются со своей работой.

Работа оператором крайне рутинная и малооплачиваемая – 5 копеек за выполнение одного задания. При этом зарегистрироваться на платформу может любой желающий: достаточно иметь гражданство РФ и быть совершеннолетним. Другими словами, доступ к в том числе чертежам атомной электростанции мог получить фактически любой желающий. Да и сам процесс передачи данных на краудсорсинговую платформу туда и обратно чреват утечками, что тоже ставит под сомнение сохранность секретов Калининской АЭС.

Стоит упомянуть, что раньше «Биорг» уже выполнял похожие контракты на оцифровку архивов. В частности, для ЗАГСов Красноярского края, Ивановской области и других субъектов РФ. О том, как краудсорсинговый сервис выполнил свою работу, свидетельствует то, что потом некоторые заказчики обращались в суды, недовольные качеством оцифровки. Например, управление ЗАГС по Краснодарскому краю судилось с ООО «Биорг», посчитав, что предоставленные оцифрованные данные не годятся для использования. Еще один суд был с ЗАГСом Воронежской области, который обратился с иском к ООО «Новые технологии» о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств.

Более того, ЗАГС Татарстана, чьи документы также оцифровывал «Биорг», оказался в центре коррупционного скандала. Тамошние чиновники незаконно присваивали себе деньги, выделенные на «цифровую трансформацию» ЗАГСа. Если рассматривать участие московского стартапа в этой истории, то всплывают некоторые странности. Так, работа по контракту длилась 19 дней (с 3 по 21 декабря), и компания должна была ежедневно обрабатывать около 27 тысяч страниц документов. Как удавалось оцифровывать такой объем бумаг? Какого качества была оцифровка? Как компания, у которой в 2019 году выручка была около 200 млн руб, смогла заполучить проект на сумму более 650 млн рублей?

Вместо заключения

Все эти вопросы и нюансы – от банкротства для ухода от налогов до ситуации с ЗАГсом Татарстана – заставляют задуматься, чем было продиктовано решение поручить «Биоргу» оцифровывать Калининскую АЭС. Халатностью проверяющих? Желанием сэкономить – тем более разработчику не впервой делать крупные скидки? Все варианты плохи по-своему, но итог у них один: существует риск, что секреты АЭС теперь могут быть и не такими уж «секретными».

Что касается «Биорга», то он сейчас ищет или, возможно, уже нашел столь желаемого стратегического инвестора. Если это так, и желающий приобрести акции компании уже есть, то ему как минимум стоит дождаться окончания истории с судом о банкротстве ООО «Новые технологии». А то бизнесмен, не ровен час, откроет еще один «Биорг» – уже третий по счету.