Доступ к атомным секретам Калининской АЭС получил IT-стартап, пойманный на налоговых схемах

Анатолий Соколов.  
14.10.2024 12:23
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Технологии


IT-компания, основатель которой подозревается в неуплате налогов и намеренном банкротстве, получила доступ к чертежам атомной электростанции, питающей энергией Москву, Санкт-Петербург, Тверь и другие крупные города России.

Краудсорсинговый сервис распознавания и по совместительству резидент «Сколково» «Биорг» летом 2024 года закончил оцифровку архивов документов Калининской АЭС. А недавно несколько совладельцев компании отказались от своих долей совокупностью 80% и передали их основателю стартапа Георгию Зуеву. СМИ пишут о том, что все эти перестановки нужны «Биоргу» для поиска стратегического инвестора. Или спасителя, который покроет долги Зуева, исчисляющиеся сотней миллиионов рублей. Но обо всем по порядку.

IT-компания, основатель которой подозревается в неуплате налогов и намеренном банкротстве, получила доступ к чертежам...

За двумя «Биоргами» погонишься…

Прежде всего, нужно отметить, что «Биоргов» на самом деле два. Основателем обоих является Георгий Зуев. Один ООО «Биорг» был основан в 2016 году (ИНН — 7724396261, ОГРН — 5167746501380) и сейчас он является резидентом Сколково. Другой – в 2009-м, но в 2021-м он на фоне судебных разбирательств переименовался в ООО «Новые Технологии» (ИНН — 7725682434, ОГРН — 1097746762618). Общество находится сейчас в процессе банкротства, и именно с ним связана любопытная история.

ООО «Новые технологии» было привлечено к ответственности за неуплату налогов в 2015–2017 годах. Согласно решению Инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по г. Москве от 20.07.2021 № 14/11982, обществу был начислен штраф в размере 5 330 410 рублей, доначислены налоги в общей сумме 75 725 441 рублей, а также начислены пени в общей сумме 33 749 635 рублей. Конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о привлечении контролировавших должника лиц Георгия Зуева, учредителя ООО «Новые Технологии», и Александра Бубока, бывшего генерального директора ООО «Новые технологии», к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

Судебные прения идут до сих, и Зуев с Бубоком пытаются скинуть ответственность за неуплату налогов друг на друга. В ходе разбирательств было выяснено, в частности, что Георгий Зуев после сложения с себя полномочий руководителя организации в марте 2017 года не утратил фактический контроль над «Биоргом», который теперь называется ООО «Новые технологии», поскольку продолжал оставаться его единственным акционером и был осведомлен обо всем, что происходило в обществе. Обстоятельства последующего перевода бизнеса должника на подконтрольное Зуеву новое ООО «Биорг» также свидетельствуют о том, что он сохранял контроль над компанией и санкционировал продолжение применения новым руководителем схемы по уклонению от уплаты налогов. Что же касается Александра Бубока, то он подтвердил, что выполнял указания, которые ему давал Зуев и, соответственно, действовал совместно с ним.

Всё выглядит так, будто, чтобы не платить налоги, Георгий Зуев основал новый «Биорг», перевел туда свои активы и параллельно запустил процесс банкротства старого юридического лица, надеясь тем самым добиться списания долгов. А когда началось судебное разбирательство, переименовал ООО «Биорг» в ООО «Новые Технологии», попытавшись выдать его за стороннюю компанию. Стратегия, которую избрал Георгий Зуев, имеет сходство с вполне определенными действиями – «преднамеренное банкротство» – что регулируется ст. 196 УК РФ. Напомним, что максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет.

Тем не менее, Георгий Зуев продолжает оставаться на свободе и сейчас, судя по всему, планирует что-то делать со вторым новым «Биоргом». Так, в 2023 году семь ключевых сотрудников ООО «Биорг» приобрели опционы на 80% компании. Тогда СМИ писали о том, что основатель стартапа решил сосредоточиться на других технологических проектах. Однако в результате последних событий активы вернулись обратно, и сейчас бизнесмен опять владеет 100% компании. Обычно сосредоточение большей части долей в одних руках связано с тем, что планируется привлечь стратегического инвестора, который приобретет значительный пакет акций компании или, возможно, всю ее целиком. В контексте «Биорга» – решит налоговые и в целом финансовые проблемы Георгия Зуева.

Тем более, по данным RusProfile, после выручки в размере 700 млн рублей и прибылью 200 млн рублей в 2020 году ООО «Биорг» финансово сильно просел. В 2021-м выручка составила 110 млн, а прибыль приобрела отрицательные значения – минус 46 млн. В 2022 году те же показатели составили 177 млн и 5 млн, а в 2023-м – 197 млн и 5,9 млн соответственно.

Доступ к атомным секретам Калининской АЭС прямо из дома

И разработчику со столь сомнительной репутацией и багажом судебных дел за плечами доверили оцифровывать архивы с проектной, рабочей и исполнительной документацией Калининской АЭС? Казалось бы, на контракт такого уровня нужно тщательно выбирать кандидата, проверяя его деятельность со всех сторон. Но почему-то был выбран стартап Георгия Зуева. Причем сомнительность такого решения связана не только с финансовыми затруднениями владельца компании.

Важно пояснить, что Beorg Smart Vision, принадлежащую «Биоргу», хоть и называют ИИ-платформой, однако в ней также задействуются люди. Не тестеры или разработчики, а операторы с краудсорсинговой платформы. Руководство «Биорга» это не скрывает, а даже с гордостью заявляет о том, что «коллективный разум закрывает вопрос с несовершенством современных технологий».

Что же делают краудсорсеры? Если система не смогла распознать документ в силу каких-либо обстоятельств, то его изображения пересылаются нескольким операторам. Они должны подтвердить, корректно ли машина распознала ФИО, дату рождения, адрес регистрации и другие данные документов. Если кто-то из них нажмет на кнопку «Нет», то те же изображения отправляются еще некоторому числу пользователей платформы, которые должны проделать аналогичную процедуру. В ряде случаев специалисты сами набирают текст с фотографий или сканов документов, когда алгоритмы совсем не справляются со своей работой.

Работа оператором крайне рутинная и малооплачиваемая – 5 копеек за выполнение одного задания. При этом зарегистрироваться на платформу может любой желающий: достаточно иметь гражданство РФ и быть совершеннолетним. Другими словами, доступ к в том числе чертежам атомной электростанции мог получить фактически любой желающий. Да и сам процесс передачи данных на краудсорсинговую платформу туда и обратно чреват утечками, что тоже ставит под сомнение сохранность секретов Калининской АЭС.

Стоит упомянуть, что раньше «Биорг» уже выполнял похожие контракты на оцифровку архивов. В частности, для ЗАГСов Красноярского края, Ивановской области и других субъектов РФ. О том, как краудсорсинговый сервис выполнил свою работу, свидетельствует то, что потом некоторые заказчики обращались в суды, недовольные качеством оцифровки. Например, управление ЗАГС по Краснодарскому краю судилось с ООО «Биорг», посчитав, что предоставленные оцифрованные данные не годятся для использования. Еще один суд был с ЗАГСом Воронежской области, который обратился с иском к ООО «Новые технологии» о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств.

Более того, ЗАГС Татарстана, чьи документы также оцифровывал «Биорг», оказался в центре коррупционного скандала. Тамошние чиновники незаконно присваивали себе деньги, выделенные на «цифровую трансформацию» ЗАГСа. Если рассматривать участие московского стартапа в этой истории, то всплывают некоторые странности. Так, работа по контракту длилась 19 дней (с 3 по 21 декабря), и компания должна была ежедневно обрабатывать около 27 тысяч страниц документов. Как удавалось оцифровывать такой объем бумаг? Какого качества была оцифровка? Как компания, у которой в 2019 году выручка была около 200 млн руб, смогла заполучить проект на сумму более 650 млн рублей?

Вместо заключения

Все эти вопросы и нюансы – от банкротства для ухода от налогов до ситуации с ЗАГсом Татарстана – заставляют задуматься, чем было продиктовано решение поручить «Биоргу» оцифровывать Калининскую АЭС. Халатностью проверяющих? Желанием сэкономить – тем более разработчику не впервой делать крупные скидки? Все варианты плохи по-своему, но итог у них один: существует риск, что секреты АЭС теперь могут быть и не такими уж «секретными».

Что касается «Биорга», то он сейчас ищет или, возможно, уже нашел столь желаемого стратегического инвестора. Если это так, и желающий приобрести акции компании уже есть, то ему как минимум стоит дождаться окончания истории с судом о банкротстве ООО «Новые технологии». А то бизнесмен, не ровен час, откроет еще один «Биорг» – уже третий по счету.

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