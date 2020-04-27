27.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Tехнологии, Запад, Кризис, Медицина, миграция, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика
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Доустремлялись: ЕС и США закроют рынки труда и технологий для Украины




Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, заставит многие страны принимать протекционистские меры, и это представляет угрозу для Украины.

Об этом в эфире канала UKRLIFE.TV заявил экономист Андрей Блинов, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«В ближайшие два года нас ждет сумасшедший протекционизм, невиданный в мире. Целый ряд стран возможно найдет для себя решения (кстати, и США – чтобы сохранить свою роль мире) – а давайте мы будем закрываться, потому что наши люди должны, в первую очередь, иметь работу. Пусть мы будем платить именно на 25%, 40%, 50% процентов больше, но зато эти люди будут работать.

Соответственно, это значительно меньшие миграционные потоки, возможно из-за этого – меньшее доверие к рынкам капитала. И как ведущие страны будут отпускать технологии? Думаю, усилятся секретные службы именно в плане защиты технологий, недопущения их распространения.

Протекционизм – это то, что сегодня риск номер один для Украины. Представьте, что все страны закроют границы. Например, Польша – если ее жителей не будет принимать Великобритания и некоторые другие рынки – скажет: слушайте, у нас работы не хватает для поляков, давайте мы будем меньше принимать украинцев?

Это означает очень много для международных организаций. ВТО – там уже давно кризис. Вообще, кризис многих международных организаций, которые сложились по итогам 1945 года, Ялтинского мира и системы ООН – налицо», – резюмировал Андрей Блинов.

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