Доведённые до нищеты медики на Украине ударились во все тяжкие – дальше будет только хуже
Украинские военно-лечебные комиссии выписывают пригодность к службе всем подряд, из-за чего заслужили презрение и ненависть всего народа.
Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Георгий Мазурашу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Медики, которых включают в комиссии, просто топчутся не только по чести и достоинству граждан Украины, но и по чести своего лекарственного мундира.
Потому что они, получая какие-то указания от кого-то сверху, пишут всем пригодность. Говорят люди: «надо уже быть просто лежачими, чтобы на ВЛК не написали, что человек якобы пригоден для военной службы».
Надо уже прекращать позорить и медицинскую сферу такими решениями», – возмущался Мазурашу.
К врачам предъявляют высокие требования, а зарплаты – нищенские, а дальше будет только хуже, обратил внимание депутат Сергей Вельможный.
«Мне трудно представить, что будет со сферой здравоохранения через 5-10 лет. Зарплаты у медиков мизерные, особенно у младших медицинских работников. Можно ли сейчас нормально жить за 10-15 тысяч гривен? Конечно нет. Поэтому молодежь не выбирает медицинскую профессию.
Что делает Министерство образования, чтобы решить эту проблему? Ухудшает положение, устанавливая проходной балл на медицинские специальности на уровне 150 баллов – это высокий барьер, который не могут пройти большинство поступающих.
Поэтому уже через 5-10 лет кризис в медицинской сфере может достичь критического уровня», – подытожил парламентарий.
