Доведённые до нищеты медики на Украине ударились во все тяжкие – дальше будет только хуже

Украинские военно-лечебные комиссии выписывают пригодность к службе всем подряд, из-за чего заслужили презрение и ненависть всего народа.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Георгий Мазурашу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Медики, которых включают в комиссии, просто топчутся не только по чести и достоинству граждан Украины, но и по чести своего лекарственного мундира.

Потому что они, получая какие-то указания от кого-то сверху, пишут всем пригодность. Говорят люди: «надо уже быть просто лежачими, чтобы на ВЛК не написали, что человек якобы пригоден для военной службы».

Надо уже прекращать позорить и медицинскую сферу такими решениями», – возмущался Мазурашу.