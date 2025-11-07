Доведённые до нищеты медики на Украине ударились во все тяжкие – дальше будет только хуже

Вадим Москаленко.  
07.11.2025 14:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1248
 
Дзен, Медицина, Украина, Экономика коллапса


Украинские военно-лечебные комиссии выписывают пригодность к службе всем подряд, из-за чего заслужили презрение и ненависть всего народа.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Георгий Мазурашу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские военно-лечебные комиссии выписывают пригодность к службе всем подряд, из-за чего заслужили презрение и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Медики, которых включают в комиссии, просто топчутся не только по чести и достоинству граждан Украины, но и по чести своего лекарственного мундира.

Потому что они, получая какие-то указания от кого-то сверху, пишут всем пригодность. Говорят люди: «надо уже быть просто лежачими, чтобы на ВЛК не написали, что человек якобы пригоден для военной службы».

Надо уже прекращать позорить и медицинскую сферу такими решениями», – возмущался Мазурашу.

К врачам предъявляют высокие требования, а зарплаты – нищенские, а дальше будет только хуже, обратил внимание депутат Сергей Вельможный.

«Мне трудно представить, что будет со сферой здравоохранения через 5-10 лет. Зарплаты у медиков мизерные, особенно у младших медицинских работников. Можно ли сейчас нормально жить за 10-15 тысяч гривен? Конечно нет. Поэтому молодежь не выбирает медицинскую профессию.

Что делает Министерство образования, чтобы решить эту проблему? Ухудшает положение, устанавливая проходной балл на медицинские специальности на уровне 150 баллов – это высокий барьер, который не могут пройти большинство поступающих.

Поэтому уже через 5-10 лет кризис в медицинской сфере может достичь критического уровня», – подытожил парламентарий.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить