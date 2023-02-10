Доведённые до отчаяния одесситы станут нашими главными помощниками по денацификации – спецназовец
Украинские неонацисты устроили жесточайшие репрессии и фактически превратили в гетто старинный русский город Одессу.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный аналитик, полковник спецназа в отставке Анатолий Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я бы очень не хотел, чтобы Одессу штурмовали. Я был там с детства до юности, это один из красивейших городов Причерноморья. Чего там только один оперный театр стоит.
И всё это сделано руками не украинцев, а одесситами. Это очень интересная нация», – сказал полковник в отставке.
Матвийчук пояснил, что в оккупированных нацистами городах каратели свободно устраивают террор местного населения.
«Мои друзья оттуда пишут, что их прижали очень страшно. Они боятся выходить на улицы, боятся пользоваться телефонами, телефоны отбирают. Ходят по адресам, проверяют.
Там страшнее, чем в гетто в период немецко-фашистской оккупации. И я думаю, что одесситы, когда мы туда подойдём, нам помогут», – резюмировал он.
Спасибо!
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