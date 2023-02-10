Доведённые до отчаяния одесситы станут нашими главными помощниками по денацификации – спецназовец

Украинские неонацисты устроили жесточайшие репрессии и фактически превратили в гетто старинный русский город Одессу.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный аналитик, полковник спецназа в отставке Анатолий Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы очень не хотел, чтобы Одессу штурмовали. Я был там с детства до юности, это один из красивейших городов Причерноморья. Чего там только один оперный театр стоит.

И всё это сделано руками не украинцев, а одесситами. Это очень интересная нация», – сказал полковник в отставке.