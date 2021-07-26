Довели! В Киеве зацикленным на «мове» начали отказывать трудоустройстве

26.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Киеве соискателю рабочего места отказали в трудоустройстве за отказ общаться на русском языке.

Об этом говорится в сюжете принадлежащего украинскому олигарху и экс-президенту Петру Порошенко «5 канала», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом на канале отметили, что за неделю это второй подобный случай. «Я поздоровался, начал интересоваться, был ступор, она зависла секунд на пять, а потом выдала фразу, могу ли я перейти на русский», – жаловался некий Владислав Коваль, позвонивший по поводу вакансии менеджера по туризму в фирму «Лайт Консалтинг».

Примечательно, что сам Коваль детство провёл в России, у него русскоязычная семья, однако после 2014 года он общается в быту принципиально на «мове».

Соискатель позвонил ещё раз и решил записать телефонный разговор, потому что понял: речь идёт о нарушении языкового закона. Ему объяснили, что компания сотрудничает по СНГ и по Европе, поэтому главное требование – знание русского и/или английского языка. При этом на вопрос Коваля, идёт ли речь об общении только с клиентами, ему ответили, что это требование коллектива, поскольку компания русскоязычная.

После разразившегося скандала в «Лайт Консалтинг» перестали брать трубку, а вакансию удалили. Репортёры канала даже отправились по адресу компании, однако их не пустила охрана, аргументировав тем, что такой фирмы среди офисов нет.

В сюжете добавили, что на днях был подобный случай, когда ещё одна компания не захотела брать в штат украиноязычного психолога. Национал-озабоченные подняли шум, после чего фирме пришлось уволить кадрового сотрудника и извиниться.

В то же время Коваль написал жалобу на компанию в офис омбудсмена государственного языка, где репортёров уже заверили, что ситуацию изучают.