Доверие к Зеленскому обвалилось до критических показателей

23.06.2020, Киев, Игорь Петров

Баланс доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому, то есть разница между долей доверяющих и не доверяющих, упал до минус 8,9%.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В мае 2019 года баланс доверия составлял 34,1%, в ноябре 2019 года – 35,6%, в декабре – 31,5%. В январе 2020 года он упал до 10,1% в марте опустился до нуля, в мае 2020 года – до минус 8%, а в июне 2020 года – до минус 8,9%.

«Это важный звоночек. Зеленский сейчас уже повторяет путь предыдущих президентов с точки зрения существенного снижения уровня доверия после года [на посту президента]», – отметила глава правления Украинского института социальных исследований им. А. Яременко Ольга Балакирева на пресс-конференции в Киеве во время презентации результатов опроса.

При этом доля тех, кто считает необходимым проведение досрочных президентских выборов, выросла с 16,8% в декабре 2019 года до 26,9% в июне 2020 года. Доля тех, кто поддержал бы досрочные выборы в Верховную раду, также выросла – с 22,7% в декабре до 31,1% в июне.

«Но общий баланс – выборы нецелесообразны. Люде не хотят снова втягиваться в политические гонки парламентских или президентских выборов», – отметила социолог.

Тем не менее, почти 73% опрошенных готовы прийти на досрочные выборов в Верховную Раду, если они будут происходить в ближайшее время.

«Это примерно соответствует уровню готовности во время пика избирательной кампании. И это характеризует уровень радикализации, политического напряжения», – резюмировала Балакирева.

Опрос проведен с 10 по 19 июня методом face-to-face по месту проживания респондентов. Опрошено 3000 респондентов, статистическое отклонение – 1,1-1,9%.