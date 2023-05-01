Доверившаяся Западу Украина обречена на гибель – Арестович вошёл в роль фальшивого «адекватника»

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Как и предполагалось ранее, после формального увольнения Алексей Арестович продолжает вживаться в роль фальшивого выразителя интересов русскоязычных жителей Украины с целью их обмана и контроля голосов со стороны офиса Владимира Зеленского.

Арестович выступил с новым заявлением – страны западного блока не собираются ни принимать Украину в ЕС и НАТО, ни по-настоящему помогать «незалежной» в войне против России.

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«Все основополагающие документы Запада говорят, что без господства в воздухе невозможно выиграть военную кампанию. А где воздушный компонент? Вы не даёте его нам – не хотите, чтобы мы победили? А что насчёт Украины в НАТО и ЕС? Ни один из серьёзных экспертов на Западе в это не верит. Деклараций полно, Столтенберг говорит: «Да, конечно». Но последняя статья Хааса говорит, что забудьте о НАТО и ЕС», – возмутился Арестович.

Он подчеркнул, что Украина обречена на гибель вне зависимости от хода СВО.

«Рассчитывать можно только на себя. А мы не хотим. У нас есть бесполезная вера в Запад, непонимание, мелкорегиональные срачи между собой. И коррупция. Это рецепт, который нас убьёт, какими бы мы храбрыми ни были», – добавил бывший чиновник.