«Доверия к ЕС нет»: Москва отказалась обсуждать судьбу Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская Федерация считает Европейский союз заинтересованной стороной в украинском конфликте, а потому не планирует прибегать к посредничеству Брюсселя.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил и.о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

У него поинтересовались, действительно ли, как утверждает секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, Брюсселем и Москвой рассматривается вопрос урегулирования украинского конфликта по «корейскому сценарию».

«Каких-либо контактов между представителями России и Евросоюза по вопросам украинского урегулирования нет не только в контексте «корейского варианта», но и в принципе. Один раз еэсовцы в лице Германии и Франции уже подключались к разрешению внутриукраинского кризиса [Минские соглашения]. Чем все это закончилось, мы хорошо знаем», – сказал дипломат.

По его мнению, у ЕС на протяжении восьми лет был шанс способствовать решению тех проблем, которые возникли у жителей Украины после антиконституционного переворота 2014 года.

«Запад же, как теперь выясняется, делал всё возможное для того, чтобы конфликтный потенциал только рос. Одновременно мы видим, что Брюссель дискредитировал себя как посредник для решения любой кризисной ситуации. Ожидать от сегодняшних еэсовцев, что они вдруг станут занимать непредвзятую позицию, просто наивно. Доверия к Брюсселю нет не только у нас, но и у многих других стран», – резюмировал Логвинов.