Доверяй, но проверяй: В ДНР предупредили о роли Шария

12.07.2019, Донецк, Владимир Гладков

Русским жителям Украины следует воспринимать Анатолия Шария как проект по распылению голосов Юго-Востока, который, как и «Оппоблок», контролируется окружением олигарха Рината Ахметова.

Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал депутат Народного Совета ДНР Мирослав Руденко.

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«Конечно, Шарий одно время критиковал происходящие на Украине процессы, режим Порошенко и так далее, стараясь осторожно высказываться в отношении Донбасса. Тогда у людей складывалось впечатление, что он, может быть, тайно симпатизирует Донбассу, не раскрывая полностью свою позицию, чтобы на Украине к нему прислушивались.

Но, как мне кажется, события этой весны во многом расставили точки над «i». Когда Шарий в открытую стал «топить» за Вилкула, как за кандидата, за человека Ахметова, который ясно ассоциируется с империей Ахметова, и за ту часть бывших регионалов, которые плотнее ассоциируются с Ахметовым, нежели, например, с Бойко, это все расставило на свои места. Он в этом отношении человек ангажированный, хотя долго старался вести тонкую линию пропаганды.

Понятно, что тем людям, с которыми он связан, видимо, не все нравилось, что происходило на Украине после 2014 года, с этим и связана та критика, которую он себе позволял. Но то, что он, в конце концов, во многом себя дискредитировал связкой с Вилкулом и этой частью остатков регионалов, во многом показало, чего стоит доверие к нему.

Мне кажется, что это вскоре отразится и на количестве его просмотров, и на количестве людей, которые доверяли его журналистским расследованиям. Он показал определенную аффилированность, ангажированность и заинтересованность», – отметил он.

При этом, по мнению парламентария, не так давно задачей Шария было формирование имиджа Владимира Зеленского, который, на деле, оказался подконтролен олигархическим кланам и западным кураторам Украины.

Теперь Шарий, как и ахметовский «Оппоблок», выполняет задачу распыления голосов Юго-Востока и «выпуска пара».

«Понятно, что Украина не поменялась, режим не особо изменился. И тот же Зеленский, в отношении которого он очень лояльно высказывался и чуть ли не пропагандировал его, но понятно, что Зеленский не самостоятелен, что он связан с олигархатом, с тем же Коломойским – все они связаны с внешними силами. Фактически, как когда-то на территории раздробленной Руси, которая находилась под монголо-татарским игом, необходимо было получить ярлык на княжение в Орде из рук монголо-татарских правителей, так и негласно ярлыки на княжение Украиной получают в Соединенных Штатах Америки.

Националисты никуда не делись, олигархи никуда не делись, внешний контроль США за всеми внутриукраинскими процессами остался, то есть Украина – марионеточное образование.

И тут вдруг Шарий организовывает партию, участвует в выборах и демонстрирует этим всем некие «демократические преобразования». Но ведь корень зла был не столько в Порошенко и его режиме, а в принципе в том режиме, который установился после Майдана, и Зеленский продолжает ту же политику.

Вот и все, что нужно понимать о Шарие. Он аффилирован с теми же украинскими бизнес-империями и старыми политическими силами, поэтому жителям Донбасса ему не следует верить.

Понятно, что Украина не суверенна, но все это выносится за скобки, якобы Порошенко ушел, Украина изменилась с Зеленским, и теперь Шарий может принимать участие в выборах и избираться, как символ «новой» Украины.

На самом деле он понимает, что Украина все та же, постмайданная, продолжает войну против Донбасса, она только сменила вывеску, но свою суть не поменяла. А такие деятели, как Шарий, они как штукатурка на фасаде здания, где внутри все та же олигархическая фашистская Украина, лакировка того же режима», – резюмировал Мирослав Руденко.