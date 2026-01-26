Довёл США до ручки! – Мерц начал «мочить» Трампа в подконтрольных СМИ

Анатолий Лапин.  
26.01.2026 10:51
  (Мск) , Москва
Просмотров: 806
 
Германия, Дзен, Политика, Сожрите друг друга, США


При президентстве Дональда Трампа цены и тарифы в США выросли настолько, что жители целого ряда штатов не могут позволить себе купить еду и вынуждены питаться в гуманитарных центрах.

Об этом сообщает «Немецкая волна» (в России – иноагент, финансируется из госбюджета Германии), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В сюжете говорится о жителях Западной Вирджинии, которые едва сводят концы с концами – здесь каждый шестой сталкивается с нехваткой денег на еду.

«Мне не хватает денег, чтобы прокормить себя, когда я оплачиваю счета, у меня не остаётся денег на еду… Если хочешь купить свиную отбивную или курицу — это очень дорого. Захочешь купить овощи и фрукты — забудь об этом», — говорит житель Хантингтона по имени Билл.

Власти запустили пункты выдачи еды – один из таких в прошлом году выдал на 10 тыс. порций больше, чем годом ранее.

«Каждый день мы подаём 700 порций. Потребность однозначно выросла: инфляция, стоимость жизни, продовольственная нестабильность, прожиточный минимум здесь намного ниже черты бедности», — отмечает замдиректора организации «Миссия города Хантингтон» Стивен Литтл.

