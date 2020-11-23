Довыборы на Украине: Медведчук, Порошенко и Зеленский проиграли все города

23.11.2020, Киев, Игорь Петров

На состоявшихся вчера на Украине вторых турах выборов мэров в ряде городов страны проиграли общеукраинские проекты и выиграли местные элиты.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Кость Бондаренко.

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«Довыборы показали, что сохраняется тенденция, при которой побеждают старые мэры. Ни один из общеукраинских брендов не смог показать результативность на этих выборах.

ОПЗЖ, боролась за то, чтобы добиться победы своих кандидатов, по крайней мере, в Славянске и Николаеве, но они проиграли, причем, что называется, с треском, точно так же, как в прошлые выходные они проиграли Одессу. Таким образом, ОПЗЖ, имея поддержку и на востоке, и на юге Украины, не смогла ей воспользоваться. ОПЗЖ не сможет принимать участие в формировании большинства в ряде советов, где такая возможность была. ОПЗЖ также не получила ни одного мэра в крупных городах.

Порошенко с треском проиграл Львов, где его кандидат проиграл Садовому. Ему не удалось создать свою «электоральную базу» на западе Украины, чтобы с этого региона начать наступление на Киев. То есть, и ОПЗЖ и ЕС, оба оппозиционных проекта, оказались в пролете.

Партия «Слуга народа» тоже не получила серьезной поддержки ни в одном городе. Возможно, у них еще будет победа в Кривом Роге, где 6 декабря состоится повторное голосования на выборах городского главы. Но даже если это получится, Кривой Рог станет единственным городом, где «слуги» добились победы.

Таким образом, представители традиционных для того или иного региона элит и местные проекты, которые были созданы под того или иного кандидата, победили практически везде», – сказал Кость Бондаренко.