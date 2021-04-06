Дозащищался Зеленского: Начался суд по запрету партии Шария

06.04.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Сегодня Окружной административный суд Киева рассматривал дело о запрете Партии Шария. С таким требованием выступил украинский Минюст, опираясь на экспертизу, проведенную СБУ и якобы свидетельствующую о «противоправной деятельности» лидера политсилы.

Суд, как это уже стало традицией на Украине, сопровождался всеми положенными такому мероприятию сопутствующими спецэффектами. У здания служителей Фемиды собралось, по разным оценкам, от нескольких сотен до пары тысяч сторонников Шария, протестовавших против политических репрессий. Власти стянули подразделения полиции и Нацгвардии, блокировавшие подступы к суду. До потасовок и рукоприкладства в этот раз не дошло.

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В самом же суде адвокаты оппозиционной партии требовали отвода судьи Наны Векуа, мотивируя это требование ее предвзятостью и необьективностью. Так, именно эта судья принимала решение, которым фактически оправдали выгодную олигарху Ринату Ахметову схему ценообразования в украинской энергетике, известную, как «Роттердам+».

Судья отвод не приняла и отдала это дело на так называемое автораспределение, остановив, таким образом, процесс на несколько дней – пока не выберут нового судью, который продолжит рассмотрение дела.

Одновременно в ОАСК зарегистрирован еще один иск – на этот раз истцом выступает сама Партия Шария, а ответчиком – управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Шарийцы просят признать противоправными действия СБУ относительно составления и отправки в Минюст того самого письма с выводами экспертизы о якобы нарушении партией украинского законодательства. Вопрос об открытии этого дела пока еще не решен. В то же время, процесс о запрете партии рассматривают по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон.

Такова формально-юридическая сторона вопроса. Однако большинство украинских наблюдателей сходятся на том, что «дело ППШ» имеет чисто политический характер и шито белыми нитками. В каких-либо действительных нарушениях украинского закона ППШ замечена не была, а вменяемые самому Шарию статьи о «госизмене», «нарушении равноправия граждан» и «пропаганде многоязычия» – вообще курам на смех.

Более того, предусмотрительные шарийцы подстраховались и на этот случай: формально партия не связана с популярным блогером, разрешение на использование в названии своей фамилии дал его однофамилец, обычный украинец Виктор Шарий, которого тоже теперь таскают на допросы в СБУ.

Если бы дело происходило в сколь-нибудь правовом государстве с нормальным судом, то оно даже не дошло бы до процесса, а дойдя, развалилось бы там, как карточный домик. Однако, поскольку события происходят на Украине, президент которой без суда и следствия объявляет граждан «контрабандистами» и вводит против них санкции и отбирает имущество, предугадать, как все сложится в этом процессе довольно проблематично. Даже с таким классным адвокатом, как защитник ППШ Валентин Рыбин.

Тем более, что неизвестно, есть ли у Шария и Ко «план Б» на тот случай, если и юридическая защита, и поднятая на Западе в СМИ и политических кругах шумиха вокруг этого дела окажутся бессильны против лома тупого админресурса Банковой.

Ведь, ситуация сейчас в корне отличается от той, что была при Порошенко. Тогдашняя власть рассматривала играющую по правилам системную оппозицию (вроде того же Оппоблока), как своих политических противников и боролась с ними политическими и информационными методами. Зеленский же переступил невидимую красную линию, и прежние противники стали врагами. С которыми не борются, а которых уничтожают. Не политическими, а вообще любыми доступными методами. От натравливания на них правых боевиков Нацкорпуса до внеправовых решений СНБО.

И хотя прямо сейчас ОПЗЖ запрет не грозит, а обвинений против Медведчука еще не выдвинуто, в СБУ уже намекнули, что не сидят без дела, а «собирают доказательства».

В этом смысле судьба и ППШ, и той же ОПЗЖ Медведчука весьма туманны. Все зависит от того, успеют ли они отбиться раньше, чем режим Зеленского начнет заваливаться по обьективным причинам, или нет. Потому что запаса прочности у Зе-президента с компанией крайне мало. Его может похоронить что угодно – от внезапного, как приход песца, экономического обвала, до втягивания Украины в очередную военную авантюру с открытым финалом. Не говоря уже о перспективе организованного противниками из лагеря националистов очередного майдана. Причем, катализатором такого майдана станет отнюдь не возможный запрет Партии Шария.

Ведь, став бледной копией Порошенко и неуклюже косплея «армовир» Петра Алексеевича, Зеленский так и не стал «своим» для националистов и соросят-либералов. Конечно, кого-то перекупили на время, как Сергея Лещенко, ставшего личным ботом ОП. Но большинство спит и видит «зеленую слизь» если не развешанной на фонарях, то с позором изгнанной с Банковой.

Тут сама собой напрашивается определенная историческая аналогия. В 1918 году, тогдашнего пана гетьмана всея Украины Павла Скоропадского, потерявшего поддержку немцев и рассорившегося с украинствующими социалистами из Директории, поддерживали лишь ненавидящие и презирающие его в глубине души русские белые офицеры и юнкера. Однако это не спасло Скоропадского от петлюровского мятежа, в результате которого он был свергнут и сбежал в Германию.

Сегодняшний Зеленский, потерявший поддержку избравшего его президентом юго-востока, остался один на один с ненавидящим и презирающим его националистическим промайдановским электоратом. Который аплодирует Зеленскому ровно до тех пор, пока он «щемит вату». Но, как только Зеленский своими руками зачистит Медведчука и Шария, никаких других препятствий для очередного майдана – уже для свержения самого Зеленского – не будет. А защищать его будет некому и незачем.

После серии кунштюков по Донбассу, русскому языку, гуманитарной и тарифной политике, после закона о земле и запрета телеканалов, ни один вменяемый человек из «ватного» лагеря тянуть мазу за Зеленского точно не будет. Хотя тот же Шарий еще полтора года назад защищал Зеленского, как никто другой. Как говорится, дозащищался на свою голову.