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11.10.2021 22:42 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Конфликт, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, экстремизм
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Дожали: Навальный, скрипя зубами, поздравил Муратова с нобелевкой

Спустя три дня после присвоения главному редактору «Новой Газеты» Нобелевской премии мира его, наконец,...

Спустя три дня после присвоения главному редактору «Новой Газеты» Нобелевской премии мира его, наконец, поздравил блогер-уголовник Алексей Навальный.

Соответствующий пост он разместил в своем «твиттере», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От всей души поздравляю Дмитрия Муратова и «Новую газету» с Нобелевской премией мира. Это заслуженная награда, и символизм даты напрашивается. Накануне было 15-летие убийства журналистки Анны Политковской (увы, не единственного убитого журналиста «Новой»), и это напоминает нам, какую высокую цену приходится платить тем, кто отказывается прислуживать власти.

Я поздравляю и филиппинскую журналистку Марию Рессу, разделившую награду с Дмитрием. Россия и Филиппины такие разные страны, но властные верхушки похожи, и особенно, – в своей бесконечной лжи и ненависти к тем, кто эту ложь разоблачает. Рад, что своим решением (по крайней мере, так показалось) Нобелевский комитет отметил, что как бы ни влияли на нас лайки, алгоритмы, потребление контента, деньги частные и государственные, подписчики, главное, что нам нужно всегда, – журналистика, которая не боится сказать правду», – вещал Навальный.

Пост написан в совсем не свойственной блогеру спокойной манере. Возможно, что этот текст писал не он. Адвокаты просто передали ему настоятельную просьбу «старших товарищей» разместить подобный текст.

Ведь ситуация с «нобелевкой» расколола и без того немногочисленную несистемную российскую оппозицию. Сторонники Навального буквально затравили Муратова.

«А я как поборник свобод человека, безусловно, поддерживаю Ваше неотъемлемое право поблевать», — отреагировал на решение Нобелевского комитета ближайший соратник блогера Леонид Волков.

Петербургский соратник Навального Даниил Кен назвал вручение Нобелевки главреду «Новой газеты» «стыдной историей», а жена «расследователя» Георгия Албурова Анна Великок вообще не удержалась от мата. Владимир Милов попытался нивелировать ее значение, а потом в хамской манере, обращаясь на «ты», заявил, что Муратов должен вернуть награду.

Сам Навальный предпочел писать в соцсетях о своем тюремном житье-бытье в свойственной ему манере – с несмешными шутками-прибаутками.

Поздравление Муратову было оперативно тут же в «твиттере» переведено на английский, что подчеркнуло, кому именно оно предназначалось.

Нельзя сказать, что после ритуального поздравления страсти среди адептов блогера-уголовника разом улеглись. Адвокат Илья Новиков продолжает жалеть о том, что Навальному не дали нобелевку.

«Это создало бы принципиально новую ситуацию. Я не помню, чтоб была похожая ситуация в России. В других странах были, и власти были вынуждены как-то этот вопрос решать. В форме выдворения или домашнего ареста. Очень сложно держать за решеткой человека, у которого такой международный статус», – посыпал он голову пеплом сегодня в эфире телеканала «Дождь».

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