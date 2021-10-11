Дожали: Навальный, скрипя зубами, поздравил Муратова с нобелевкой

11.10.2021 22:42 (Мск), Москва, Елена Острякова

Спустя три дня после присвоения главному редактору «Новой Газеты» Нобелевской премии мира его, наконец, поздравил блогер-уголовник Алексей Навальный.

Соответствующий пост он разместил в своем «твиттере», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От всей души поздравляю Дмитрия Муратова и «Новую газету» с Нобелевской премией мира. Это заслуженная награда, и символизм даты напрашивается. Накануне было 15-летие убийства журналистки Анны Политковской (увы, не единственного убитого журналиста «Новой»), и это напоминает нам, какую высокую цену приходится платить тем, кто отказывается прислуживать власти. Я поздравляю и филиппинскую журналистку Марию Рессу, разделившую награду с Дмитрием. Россия и Филиппины такие разные страны, но властные верхушки похожи, и особенно, – в своей бесконечной лжи и ненависти к тем, кто эту ложь разоблачает. Рад, что своим решением (по крайней мере, так показалось) Нобелевский комитет отметил, что как бы ни влияли на нас лайки, алгоритмы, потребление контента, деньги частные и государственные, подписчики, главное, что нам нужно всегда, – журналистика, которая не боится сказать правду», – вещал Навальный.

Пост написан в совсем не свойственной блогеру спокойной манере. Возможно, что этот текст писал не он. Адвокаты просто передали ему настоятельную просьбу «старших товарищей» разместить подобный текст.

Ведь ситуация с «нобелевкой» расколола и без того немногочисленную несистемную российскую оппозицию. Сторонники Навального буквально затравили Муратова.

«А я как поборник свобод человека, безусловно, поддерживаю Ваше неотъемлемое право поблевать», — отреагировал на решение Нобелевского комитета ближайший соратник блогера Леонид Волков.

Петербургский соратник Навального Даниил Кен назвал вручение Нобелевки главреду «Новой газеты» «стыдной историей», а жена «расследователя» Георгия Албурова Анна Великок вообще не удержалась от мата. Владимир Милов попытался нивелировать ее значение, а потом в хамской манере, обращаясь на «ты», заявил, что Муратов должен вернуть награду.

Сам Навальный предпочел писать в соцсетях о своем тюремном житье-бытье в свойственной ему манере – с несмешными шутками-прибаутками.

Поздравление Муратову было оперативно тут же в «твиттере» переведено на английский, что подчеркнуло, кому именно оно предназначалось.

Нельзя сказать, что после ритуального поздравления страсти среди адептов блогера-уголовника разом улеглись. Адвокат Илья Новиков продолжает жалеть о том, что Навальному не дали нобелевку.

«Это создало бы принципиально новую ситуацию. Я не помню, чтоб была похожая ситуация в России. В других странах были, и власти были вынуждены как-то этот вопрос решать. В форме выдворения или домашнего ареста. Очень сложно держать за решеткой человека, у которого такой международный статус», – посыпал он голову пеплом сегодня в эфире телеканала «Дождь».