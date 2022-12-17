«Дождь» может переехать из Латвии в Нагорный Карабах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Компания TV3 Group, которая сдавала телеканалу-иноагенту «Дождь» помещение в Риге, сообщила российским телевизионщикам, что они должны съехать до января.

«Дождь» прекратил своё вещание на территории Латвии, Литвы и Эстонии 8 декабря после скандала с ведущим Алексеем Коростылевым, который попросил зрителей делиться информацией о проблемах в российской армии, чтобы тем самым помочь военнослужащим.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Сейчас латышские власти рассматривают вопрос об аннулировании виз сотрудникам «Дождя». От руководства телеканала потребовали объяснений, чем теперь в стране будут заниматься его сотрудники.

«Телеканалу выдали рабочих 13 виз. Цель была — обеспечить вещание. Сейчас, когда лицензия аннулирована, надо понять, сохранилась ли цель выдачи виз. Это не означает, что журналистов немедленно лишат документов, — решение примут, когда канал объяснится», – заявила глава управления миграции Латвии Майра Розе.

Власти намерены проверить, угрожает ли безопасности страны тот или иной представитель «Дождя». Любому из них виза может быть аннулирована немедленно, но останется возможность попробовать получить визы по «гуманным соображениям».

Но это неточно. Начальник Центра стратегических коммуникаций НАТО в Латвии Янис Сартс заявил Латвийскому радио 4, что в команде «Дождя» мог работать агент российских спецслужб, «сознательно создавший хаос».

Российский политолог Сергей Марков обратил внимание на то, что в эфире «Дождя» появилась серия сюжетов о бизнесмене Рубене Вардяняне, который недавно отказался от российского гражданства и стал премьер-министром непризнанной республики Нагорный Карабах (Арцах).

«ТВ Дождь нашел выход из трудной ситуации. Из России выгнали. Из Европы выгнали. И Дождь уходит в карман Рубена Варданяна. Начал массово делать новости в его интересах. А в кармане Рубена Варданяна прямо огромная компания собралась из журналистов и целых редакций. Интересно, Дождь теперь переедет в Карабах? Или Варданян будет оплачивать офис Дождя у своих друзей во Франции?», – написал Марков в своем ТГ-канале.