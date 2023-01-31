«Дождь» согласен нищенствовать в Голландии, «лишь бы Россия проиграла»

Елена Острякова.  
31.01.2023 18:18
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Общество, Оппозиция, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, СМИ, Спецоперация, Украина


Редакция телеканала-иноагента «Дождь», которую со скандалом выдворили из Латвии, готовится в течение полугода переехать в Нидерланды.

Об этом в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм» рассказала ведущая «Дождя» Анна Монгайт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Редакция телеканала-иноагента «Дождь», которую со скандалом выдворили из Латвии, готовится в течение полугода переехать...

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«Готовимся. Там дороже примерно в 3 раза. Очень трудно к этому привыкнуть. Потому что ты можешь рассчитывать только на то, что ты зарабатываешь. У тебя нет квартиры, как это было в Москве. Ты должен снимать. Мы уже все продали свои машины в Москве и все это проели. Все экономически так, узко. Нужно искать школы. Государственные школы на датч (голландском – ред.). Это не английский и не французский, который повсюду учат.

Все сложно, но мы пытаемся себя настроить, что это классный новый опыт. Наша адаптивность скоро пробьет потолок. Но история с Латвией показала, что наша адаптивность не настолько идеальна, как мы ее воспринимали. Мир сложный», – плакалась так и не сумевшая похудеть Монгайт.

Она заявила, что не скучает по Москве и не может простить россиянам то, что они не выступают против «войны». При этом у «Дождя», по ее словам, «внятная миссия: Россия должна проиграть, Украина должна победить». Главная задача телеканала-иноагента – «завоевать сердца украинцев».

В связи с недавним скандалом Монгайт больше всего огорчает, что «Латвия сработала на путинскую шайку-лейку», а украинцы возмутились и написали ей «гигантское количество писем».

В декабре «Дождь» получил лицензию на коммерческое вещание в Нидерландах сроком на пять лет после того, как совет по электронным средствам массовой информации Латвии аннулировал лицензию телеканала, дававшую право распространять созданный контент в странах Евросоюза, России, США и других. Причиной решения Риги стал скандал с ведущим Алексеем Коростелёвым, который в эфире заявил о помощи российским военнослужащим с оснащением.

Журналист был уволен, руководство СМИ принесло извинения. Вслед за Литвой вещание телеканала-иноеагента прекратили в Латвии и Эстонии. Более того, в Латвии «Дождь» оштрафовали на 10 000 евро за показ карты с Крымом в составе России. Штраф был выплачен. После этого латвийский Телеканал TV3 разорвал с «Дождем» договор об аренде студийных помещений.

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