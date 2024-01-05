«Дождались. Путину не нужны переговоры» – экс-представитель НАТО в РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина упустила момент переговоров с Россией, и сегодня находится в слабой позиции, когда российскому руководству эти переговоры уже не нужны.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил бывший представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

По мнению Табаха, сейчас переговоры возможны только на российских условиях.

«Дождались того момента, когда Путину не нужны переговоры. То есть они ему нужны, но на его условиях – вы придите к нему и попросите милости. Давайте, мол, переговорим, давайте перестанем, давайте остановимся, давайте то, давайте се и потом он вам скажет: «Ну, давайте. Давайте это, это, это вы даете мне и идите отсюда». Вот такие переговоры Путину нужны. Ну и дождались этого момента, когда он говорит: «А зачем мне переговоры? Я не проигрываю, я железно вкопался, заминировался, дронами все заполонил». То есть, в прошлую осень, когда украинцы наступали и наступали жестко – в Харькове, в Херсоне, русские бросали все и бежали, вдруг это остановилось. Почему? Потому что урезали моментально вам помощь, не хотели, чтобы украинцы наступали, это не нужно было, урезали помощь», – заявил Табах.