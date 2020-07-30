Дождавшись отлета беспилотника ОБСЕ, ВСУ обстреляли ЛНР

30.07.2020, Луганск, Сергей Вредников

Боевики вооруженных формирований Украины на Луганщине в нарушение объявленного режима тишины открыли огонь из РПГ, АГС и стрелкового оружия по подконтрольной ЛНР территории.

Об этом на брифинге заявил начальник Управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопреки достигнутым договорённостям о перемирии, украинские вооружённые формирования произвели провокационные обстрелы территории республики.

Так, с начала текущих суток в 00 часов 20 минут боевики 2 батальона 93 отдельной механизированной бригады ВСУ произвели выстрел из РПГ в направлении позиций наших защитников в районе населённого пункта Голубовское, после чего в 00. 50 последовал выстрел из ГП-25. В 1.45 боевики произвели ещё четыре выстрела из РПГ и три выстрела из АГС. В перерывах между гранатометными выстрелами осуществлялись прострелы из стрелкового оружия со стороны противника», – сообщил Лещенко.

При этом, по его словам, обстрелы со стороны данной бригады начались сразу после завершения наблюдательного полета БЛА ОБСЕ, с помощью которого осуществлялся контроль режима прекращения огня в период с 20.00 до 00 часов 10 минут в указанном районе.

«Стоит отметить, что в 00 часов 15 минут нашими наблюдателями был зафиксирован запуск противником зелёной ракеты, что послужило сигналом об убытии средств контроля ОБСЕ с данного района и соответствующей командой на открытие огня», – добавил полковник.

Он подчеркнул, что подразделения НМ ЛНР полностью придерживаются достигнутых договорённостей о перемирии и не поддаются на провокации противника.

«Обращаем внимание, что огневая активность противника зафиксирована после публикации сообщения Министерством обороны Украины о принятии военнослужащими самостоятельного решения на открытие огня под предлогом удаленности командования принимающего решения, что противоречит перечню дополнительных мер контроля по соблюдению перемирия.

Примечательно, что первоначальная версия заявления Министерства обороны Украины кардинально отличалась от конечной версии в части, касаемой предоставления права военнослужащим ВСУ вести огонь», – отметил Лещенко.

Также представитель ведомства призвал командование ООС навести порядок в подконтрольных вооружённых формированиях, усилить контроль, за выполнением условий режима прекращения огня и исключить провокационные обстрелы с целью сохранения достигнутого перемирия.