«Дождёмся, что все сопьются!» – в Киеве требуют создавать нацбаты из региональных сепаратистов в РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киев должен создать и спонсировать террористические батальоны из всех желающих отделения от России.

Об этом на панельной дискуссии в Киеве заявил бывший боевик нацбата «Айдар», помешанный на идее «незалежной» Ингрии Антон Мулкахайнен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Когда, наконец, национальные образования РФ услышат чёткую формулировку, желают ли США и ЕС распада России? Пока не будет точной формулировки, до тех пор национальные образования не будут к ней стремиться. 24 национальных образований из 89 субъектов РФ. Но они на сегодняшний день и так довольны тем положением вещей, которое существует», – сказал Мулкахайнен.

Также он предъявил претензии и украинской стороне.

«Да, есть «Грузинский легион», РДК и прочие. Почему? Я же назвал цифру – 24 национальных образования РФ. Поддержите, нужна юридическая основа, как делает Буданов. Поддержите юридическим обоснованием, стартовым капиталом. И тогда у людей в Ленинградской области и Санкт-Петербурге появится надежда, что есть батальон ингерманландский, базирующийся в Финляндии, Эстонии, Польше – не имеет значения. И тогда у людей появится надежда. А я точно знаю, что люди, сторонники демократии, развития – просто спиваются, они от безысходности спиваются! И интеллектуалы, и простые люди среднего класса», – бредил он.

Экстремист пожаловался, что стучится по этому поводу во все инстанции с 2022 года.