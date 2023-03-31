«Дождёмся массовых терактов» – в Москве призвали ужесточить миграционное законодательство

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В Россию массово приезжают и получают гражданство люди, которые не просто не собираются исполнять своё конституционный долг, но и открыто симпатизируют врагам РФ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава российского Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда началась СВО, Владимир Путин подписал указ, согласно которому, если мигрант идёт защищать нашу страну с оружием в руках, ему гарантировано гражданство в кротчайшие сроки. Но что-то леса рук я не увидел», – сказал ведущий.

«Мы проводили опросы. Под видом журналистов мы задавали вопросы, готовы ли мигранты, которые приезжают к нам устраиваться на работу, и собираются потом жить в России, воевать. Они говорят: «Нет, мы не собираемся воевать». Многие добавляли: «Мы украинским братьям здесь поможем». Это не разжигание, это факт, были такие ответы. Даже те, кто получает российское гражданство, не становятся на воинский учёт. Когда вы говорите, что президент подписал указ о получении гражданства – во всех странах (Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан) были приняты отдельные законы, что участие в СВО расценивается как наёмничество, на любой стороне, и будут привлечены к ответственности у себя в стране. Вне зависимости, есть второе гражданство, или нет. Это была такая нам «братская поддержка» в этот момент. Мы заявили в ЕСПЧ, что люди должны выполнять свой конституционный долг, если получили гражданство. И как только прозвучала эта идея, был массовый отток бывших мигрантов из Средней Азии, граждан РФ, совершили обратно к себе на историческую родину», – возмутился Кабанов.

Правозащитник пояснил, что в России давно назрел целый комплекс проблем, связанных с неэффективной миграционной политикой.

«Мы же не разделяем процесс трудовой миграции, когда люди приезжают зарабатывать, и процесс переселения. У нас фактически идёт процесс переселения. То есть, фактически, захват пространства, даже свободного, которое есть в России. Поэтому и получаются конклавы, компактное проживание диаспор, в которых уже формируются внутренние правила игры, которые зачастую противоречат российским законам. Например, когда в школах, где учатся большое количество детей, они девочек заставляют ходить в хиджабах. Причём это в Центральной России», – добавил он.

По мнению Кабанова, в этом вопросе Россия должна воспользоваться опытом других государств и ввести упрощённую процедуру депортации тех мигрантов, которые могут угрожать её безопасности.

«Мы должны ввести жёсткий контроль за теми, кто приезжает, и за теми, кто их приглашает. Надо разделить поток трудовых мигрантов, и поток переселенцев. Трудовые мигранты должны приезжать на конкретный срок. Отработали – билет – и всё, до свидания. Спасибо, вот вам честно заработанные деньги, в полном объёме, и вы уезжаете. Сказка что мигранты получают мало денег – это сказка. Просто через мигрантов в той же стройке легко уходить от налогов. Кроме контроля должна быть упрощённая процедура высылки с территории РФ. Любое нарушение – и должна быть высылка. При этом если мигрант будет хорошо зарабатывать, он будет бояться потерять работу. У нас должна быть введена система, которая введена во многих странах мира – понятие «нежелательного пребывания» и понятие «национальных интересов и безопасности». Это система, когда тебе могут отказать в визе и выслать, не объясняя причин. Это уже сейчас должно начать работать. Мы это будем предлагать», – пообещал он.

«Это позволит нам не дожидаться устойчивых террористических групп. Если те, кто к нам приезжает, проявляет связи или даже поддержку идеологий запрещённых в России организаций, всё – защита интересов национальной безопасности, и до свидания. И при этом запрет на въезд в РФ, никаких амнистий. Ни в коем случае, никакой реабилитации в отношении миграционной политики. Потому что мы захлебнёмся», – резюмировал правозащитник.