Дожили: сало на Украине стоит дороже, чем в ЕС

20.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Средние потребительские цены на сало в Украине составляют 75,71 грн за кг продукта. Дороже всего продают сало в Киеве, дешевле – на Волыни, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

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Так, в Киеве в апреле стоимость 1 кг сала составляла 115,7 грн, в Волынской области – 51,2 грн.

Недешево стоит сало в Киевской области – 89 грн за 1 кг продукта.

Купить сало относительно недорого можно в Тернопольской и Хмельницкой областях – там 1 кг продукта обойдется в 52 и 60 грн соответственно.

По словам украинского нардепа Сергея Тригубенко, свинина на Украине уже стоит дороже, чем в ЕС.

Вину за это депутат валит на эпидемию африканской чумы свиней.

“Болезнь обусловила уничтожение более 32 тыс. голов свиней, и это только по официальным данным. На этом фоне рекордно вырос импорт свинины в Украину из-за границы. За прошлый год мы увеличили показатели импорта в 5 раз! И думаю, что это еще не предел. По экспорту, то из-за АЧС в этом контексте мы фактически изолированы. За прошлый год Украина отправила в другие страны всего 1600 тонн свинины”, – сетует он.