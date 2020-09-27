Дожились: Российская школота стала сочувствовать черным погромам в США

27.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Чтобы удержать своё сетевое пространство, России сейчас нужно думать не столько о продвижении своих социальных сетей по миру, сколько о том, как предотвратить влияние западных носителей на российскую молодежь, которая, ориентируясь на чужие истины, разрушает собственные.

Об этом в ходе мультимедийной конференции «Фейки и блоки – главные инструменты информационной агрессии против России» заявил сенатор РФ Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас увлекаемся воздействием на внешний мир, но нам бы удержать наше сетевое пространство, потому что посмотрите, что в Белоруссии происходит. В Белоруссии ядро протестующих, оно ориентируется не на «Одноклассников» и не на «Вконтакте», оно ориентируется на западные носители. Оно ориентируется на западные платформы, и эти западные платформы присутствуют в российском информационном пространстве, и те мысли, которые они продвигают.

Сейчас молодые люди 14-15 лет говорят своим родителям, потому что те говорят – ну как это можно извиняться перед афроамериканцами в США за то, что когда то было рабовладение, они говорят – вы расисты! Вот, мне рассказывали такие вещи. Это школьники говорят своим родителям, а вы не расисты? Откуда они это взяли? Из социальных сетей, потому что там объясняется, как к этому надо относиться – афроамериканцы это страдающая часть населения, которая исторически угнеталась, теперь им надо компенсировать», – рассказал Пушков.

«Мы сейчас должны думать о том, как нам удержать собственную молодежь. Я всю свою жизнь занимаюсь международными отношениями, я не говорю, что не нужно влиять вовне, но не надо забывать об этом. Потому что, если мы потеряем молодежь и их правильные, верные, с точки зрения национальных интересов нашей страны и нашего будущего, ориентиры, если они потеряют, то мы получим то, что было на майдане, то, что было в Белоруссии. То есть, истина к ним будет приходить извне, оттуда, и им будут говорить, как правильно надо мыслить, и это, я считаю, угроза», – добавил сенатор.