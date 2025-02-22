Дожились: у Трампа дела с Путиным идут лучше, чем с Украиной

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The Washington Post пишет, чтопо мнению Трампа переговоры с Путиным идут лучше, чем с Украиной.

Президент США дал понять, что его переговоры с Россией продвигаются успешнее, чем обсуждения с Украиной по поиску путей завершения войны.

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«У меня были очень хорошие переговоры с Путиным, а с Украиной — не такие уж хорошие» – заявил Трамп на встрече с губернаторами в Белом доме.

Трамп также с долей иронии заметил, что Украина ведёт переговоры «жёстко», но не обладает реальными возможностями для торга. В переводе это значит, что «торг тут неуместен».

“Украина либо подписывает соглашение о ископаемых из США, либо у Киева будут проблемы”, – без обиняков предупреждает Трамп.

CNN приводит другие слова Трампа: в торгах вокруг украинских полезных ископаемых Зеленский «не имеет козырей» и он «неважен на переговорах». Путин, по мнению Трампа, «мог бы забрать всю Украину, если бы захотел».

«Я наблюдаю за этим годами и вижу, как он ведёт переговоры, не имея никаких козырей. У него их просто нет. И это становится утомительным. Вы просто устаете от этого. Мне это надоело», — сказал Трамп в интервью Fox News Radio в передаче «The Brian Kilmeade Show» после того, как ведущий Брайан Килмид обвинил Россию в развязывании военного конфликта.

«Зеленский уже три года участвует в переговорах, и ничего не изменилось. Честно говоря, я не считаю его важным участником встреч. Он делает заключение сделок крайне сложным. Но посмотрите, что случилось с его страной – она разрушена», — подчеркнул он.

Президент США также отметил, что Путин мог бы захватить всю Украину, «если бы захотел», и заявил, что именно поэтому Зеленскому следует стремиться к соглашению этим РФ.

«Он хочет заключить сделку», — сказал Трамп о Путине. — «Но он не обязан этого делать, потому что, если бы захотел, он бы просто забрал всю страну».

Трамп раскритиковал бывшего президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского, обвинив их в неспособности работать над компромиссом, который мог бы предотвратить конфликт на Украине.

«Путина можно было бы легко отговорить от этого, но они просто не знали, как вести разговор», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что «не пытается представить Путина в более мягком или позитивном свете», но добавил, что «эта война никогда не должна была случиться».

Трамп также выразил разочарование тем, что Зеленский отказался от сделки по редкоземельным металлам.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Киеве и Вашингтоне, Зеленский все еще рассчитывает встретиться с Дональдом Трампом раньше Владимира Путина,

Поводом для встречи может стать подписание соглашения по редкоземельным металлам. Зеленский надеется, что соглашение будет подписано в присутствии президентов США и Украины, считают источники Bloomberg.

По мнению агентства, заключение сделки может преодолеть разрыв между Вашингтоном и Киевом, который возник за последнее время. Издание Axios приводит комментарий чиновника администрации Трампа, который заявил, что соглашение по полезным ископаемым это «сэндвич с дерьмом, но Украине придется его проглотить», потому что на этом настаивает Трамп.

Wall Street Journal утверждает, что соглашение о минералах между США и Украиной может быть подписано уже сегодня, хотя он по-прежнему не завершен. Точных условий, изложенных в документе, собеседники издания не назвали.

В тоже время, в Офисе Зеленского не подтверждают, что сделка уже согласована.