Дожили: В Москве хвалят Савченко, а не трусливую украинскую «оппозицию»

28.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, находящаяся под стражей по обвинению в подготовке взрывов в правительственном квартале Киева, кардинально отличается от всех продажных украинских политиков, в том числе и беспринципных «оппозиционеров», поэтому шансов выйти на свободу у неё нет при любом президенте.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы сказал так: Савченко составляет конкуренцию всем действующим политикам. Это солдат, у неё прямое мышление, она очень непосредственная – именно этим и опасна. Потому что она – нетипичный политик для Украины. Поэтому любой из ныне действующих фаворитов старается оставить её в тюрьме. Тем более, что он за это нести ответственности не будет никакой, её же посадил Порошенко», – заявил Безпалько.

Он отметил значительную бесхребетность нынешней украинской оппозиции, которую новоиспечённый гарант без труда сможет склонить на свою сторону.

«Что касается оппозиции, я бы выразился так, что нынешняя оппозиция не несёт никакой существенной опасности для действующего режима. Она всегда готова договориться, её можно чем-то скомпрометировать, чем-то купить – в любом случае, прийти к компромиссу. Именно это её и ждёт», – резюмировал Богдан Безпалько.