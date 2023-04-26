«Дожимаем» – Коц о боях в Артёмовске

Владимир Гладков .  
26.04.2023 21:56
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ЧВК «Вагнер» в Артёмовске (Бахмуте) провели несколько успешных штурмов серьёзно укреплённых стратегических объектов и продолжают продвигаться вперёд.

Об этом в эфире радио «КП» рассказал российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ЧВК «Вагнер» в Артёмовске (Бахмуте) провели несколько успешных штурмов серьёзно укреплённых стратегических объектов и...

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«Постепенно «вагнера» всё ведут к логическому завершению. Бои идут сейчас в западной части города, часть высокой застройки уже контролируется нашими штурмовыми отрядами, часть штурмовых отрядов ведёт бои в частном секторе, это одноэтажная застройка.

Были взяты важные рубежи обороны. Одно – следственный изолятор, понятно, что это очень укреплённое здание, которое находилось в стратегической точке, не давало пройти дальше ни справа, ни слева, этот следственный изолятор всё-таки штурмовики «Вагнера» взяли», – отметил он.

«Ещё взяли педагогический университет – тоже такая точка была, которая сопротивлялась, сейчас бои идут в воинской части, половину её с востока уже контролируют подразделения «вагнеров», остальная половина пока за противником. Но постепенно-постепенно дожимаем», – рассказал Коц.

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