«Дожимаем» – Коц о боях в Артёмовске
ЧВК «Вагнер» в Артёмовске (Бахмуте) провели несколько успешных штурмов серьёзно укреплённых стратегических объектов и продолжают продвигаться вперёд.
Об этом в эфире радио «КП» рассказал российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Постепенно «вагнера» всё ведут к логическому завершению. Бои идут сейчас в западной части города, часть высокой застройки уже контролируется нашими штурмовыми отрядами, часть штурмовых отрядов ведёт бои в частном секторе, это одноэтажная застройка.
Были взяты важные рубежи обороны. Одно – следственный изолятор, понятно, что это очень укреплённое здание, которое находилось в стратегической точке, не давало пройти дальше ни справа, ни слева, этот следственный изолятор всё-таки штурмовики «Вагнера» взяли», – отметил он.
«Ещё взяли педагогический университет – тоже такая точка была, которая сопротивлялась, сейчас бои идут в воинской части, половину её с востока уже контролируют подразделения «вагнеров», остальная половина пока за противником. Но постепенно-постепенно дожимаем», – рассказал Коц.
Спасибо!
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