«Дожимаем» – Коц о боях в Артёмовске

ЧВК «Вагнер» в Артёмовске (Бахмуте) провели несколько успешных штурмов серьёзно укреплённых стратегических объектов и продолжают продвигаться вперёд.

Об этом в эфире радио «КП» рассказал российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Постепенно «вагнера» всё ведут к логическому завершению. Бои идут сейчас в западной части города, часть высокой застройки уже контролируется нашими штурмовыми отрядами, часть штурмовых отрядов ведёт бои в частном секторе, это одноэтажная застройка.

Были взяты важные рубежи обороны. Одно – следственный изолятор, понятно, что это очень укреплённое здание, которое находилось в стратегической точке, не давало пройти дальше ни справа, ни слева, этот следственный изолятор всё-таки штурмовики «Вагнера» взяли», – отметил он.