Доживет ли Украина до февраля 2024 года? У американцев есть сомнения

Как я уже писал ранее, сбежавший на Запад Арестович будет работать «торпедой», атакующей внешне монолитный корабль Зеленского, максимально расшатывая позиции нынешнего хозяина Банковой внутри и вовне Украины. Первый ход в этой игре уже сделан.

Экс-глашатай Зе-режима неожиданно появился в эфире у изрядно пожеванного, побитого жизнью, погрустневшего и отрастившего бороду иноагента Евгения Киселева с целым набором важных тезисов, обосновывающих целесообразность элитной перезагрузки в Киеве, вбрасываемых сегодня во внутриукраинский дискурс на фоне вала публикаций в западных СМИ об усталости украинцев от войны и их готовности одобрить переговоры своей власти с Россией.

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По словам Арестовича, тезисы пропагандистов Банковой насчет невозможности проведения выборов во время военного положения несостоятельны, и в этом вопросе всё зависит от политической воли руководства страны. А качестве примеров Арестович сослался на прецеденты Израиля и Южной Кореи – в обеих странах десятками лет непрерывно действует военное положение, что не мешает регулярно проводить парламентские и президентские выборы.

«Мы имеем пример США, когда выборы были проведены во время гражданской войны, в ситуации куда сложнее, чем у нас», – добавил Арестович, вспомнив Авраама Линкольна, не побоявшегося устроить выборную кампанию посреди недовоеванной войны с южанами.

По словам экс-пропагандиста Банковой, конституционный запрет на выборы во время военного положения можно легко обойти в рамках закона, используя имеющиеся у президента рычаги. В первую очередь – конституционное большинство в Раде, способное менять Основной закон. Наконец, для выборов можно использовать окно в виде приостановки боевых действий, которое образуется (sik!) «в силу обстоятельств геополитического характера».

Что это за «геополитические обстоятельства»? Уж не принявшее сегодня совсем уж неприличные формы западное подталкивание Киева к переговорам с РФ он имеет в виду? А пошло ведь и правда кучно – ни дня без статьи в известных и влиятельных СМИ. А теперь уже и соцопросы как тяжелую артиллерию выкатили. Так, согласно данным the Economist/YouGov за 18-20 ноября, 72% американцев поддерживают прекращение огня на Украине и только 9% выступают против. Согласно этому же опросу, 28% поддерживают уменьшение военной помощи Украине. Это еще не большинство, однако за поддержку на нынешнем уровне выступают лишь 27 % американцев.

Или вот свежий Bloomberg:

«Зеленский, возможно, пока не думает о своей стратегии мирных переговоров. Однако опросы показывают, что небольшое, но растущее число украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир», – говорится в публикации.

Опять же – с чего бы это на Западе вдруг стали так восприимчивы к мнению появившегося невесть откуда «небольшого, но устойчиво растущего меньшинства» на Украине?

«Как по команде во всех главных СМИ Запада в ближайшие дни будут появляться статьи с рассказами о преимуществе сдачи территорий. Заметили тенденцию, уже «опросы украинцев» появляются. Опять по «интересным» выборкам», – отмечает барселонский Шарий.

И даже такой записной лоббист Украины, как неоднократно бывавший в Киеве сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи внезапно растерял былой оптимизм и сокрушается в комментариях Politico:

«Я не знаю, сможет ли Украина дожить до февраля 2024 года. У меня такое ощущение, что в ближайшие несколько недель у них (украинцев) начнут заканчиваться боеприпасы».

Намек из серии «Яснее некуда». Зеленскому впору в стиле покойного Пригожина записывать видосы с тирадой «Байден, с**ка, где снаряды?!». Потому что вся эта ситуация совершенно рукотворная. Сложно поверить, что у первой экономики мира вдруг закончились и деньги и снаряды. Скорее закончилось (ну или изрядно уменьшилось) желание тратить и то, и другое. И сейчас на Капитолийском холме идут жаркие дебаты о том, как переформатировать украинский проект в более эффективном ключе. Чтобы трат было меньше, а отдачи больше.

Тогда налицо игра в четыре руки – Запад, опираясь на группу интересантов внутри Украины, склоняет Зе одновременно и к переговорам с Москвой, и к элитной перезагрузке, вынуждая или подтвердить свой мандат с помощью легальной процедуры, или уходить, передав руль легитимному сменщику. Сегодня оба варианта кажутся одинаково вероятными.

Стоит обратить внимание еще вот на что. Арестович говорит у Киселева о том, что главным интересантом выборов станет не оппозиция, а сам Зеленский. И вот, как он это аргументирует:

«Май 2023 года – 26% украинцев по опросам считает, что можно критиковать власть во время войны. Октябрь – уже 70% украинцев считают, что можно критиковать власть во время войны. 78% украинцев возлагают персонально на Зеленского ответственность за коррупцию в стране. Это все признаки делегитимизации его лично и его рейтинга. В какой-то момент в Офисе Зеленского осознают, что вот он, порог падения. И тогда они встанут перед очень простой развилкой: либо пускай порог и дальше падает, ничего не делаем и проигрываем выборы, пускай и не сейчас, но потом. И уходят, сказав напоследок людям: спасибо, мы провели вас через две эпидемии ковида и войну, а теперь пусть попробует кто-то другой. Либо – срочно проводить выборы, чтобы зафиксировать тренд паления на какой-то приемлемой для них точке, а не дожидаться, когда рейтинг развалится окончательно».

Интересно, что по мнению Арестовича Зе и Ко заинтересованы в выборах и при первом сценарии. Ведь, если нынешний президент принципиально не хочет идти на второй срок, то нет и смысла бесконечно продлевать первый срок. В общем, ход сделан и направление удара понятно. Теперь ждем ответного хода от Зеленского.

Вариантов у него, и правда, мало. Да и для Запада выбор очевиден – одно дело спасать Зеленского вместе с украинским активом, а другое – спасать Зеленского ценой судьбы украинского актива. Понятно, что западники выберут второй вариант.

Ну, или Зе сумеет выкрутиться, как он это делал уже не раз и обеспечит себе главную роль и в новом сезоне этого сериала. Этакий «вечнозеленый слуга народа».

В этом уравнении остается неизвестным ответ на один лишь вопрос: а нужны ли самой России переговоры и перезагрузка на Украине на текущих условиях? Но это уже тема для другой публикации.